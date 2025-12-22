Industria del Turismo: el sector turístico creció en el año y aportó 12,6% y 12,3% al PIB.

Según las cifras de la Cuenta Satélite del Turismo de 2024, publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector (medido a través de la demanda final turística) aportó al PIB el año pasado 200.699 millones de euros, el 12,6% de la producción nacional agregada; y 2,78 millones de empleos, el 12,3% de los puestos de trabajo totales en España.

Salvo en la pandemia, la contribución turística ha crecido año tras año. En 2020 cayó hasta los 66.869 millones, desde los más de 157.300 del año 2019, valor que fue el más año hasta entonces para el sector.

La caída de la actividad que provocó la pandemia redujo también el empleo turístico hasta niveles desconocidos, con una caída de casi un millón de puestos de trabajo, para cerrar el ejercicio 2020 en 1,74 millones de empleados. Desde entonces, los números no han parado de crecer.

Las cifras del crecimiento turístico en España. (Fuente: archivo) Carlos Pintau

La industria turística como motor de la economía en España

A partir de 2020, los números del turismo han crecido sin parar, tanto en entradas de viajeros desde el extranjero, como en gasto asociado, empleo, ocupación de establecimientos y precios; y han firmado, mes tras mes, récords absolutos.

En 2024, el componente de mayor peso en el consumo turístico interior fue el gasto turístico receptor, con el 55,6 % del total, lo que supuso 1,2 puntos más que en el año anterior. Desde el inicio de la recuperación postcovid, en 2021, esta aportación ha subido 15,4 puntos.

La cuenta refleja el consumo turístico interno, como el receptor. La demanda final asociada al turismo se incrementó un 8,2 % en 2024, mientras que este componente del PIB general lo hizo en un 6,4%.

El gasto promedio por turista en España. (Fuente: archivo)

¿Cuánto gastan los turistas en España?

La cifra más valorada por el sector turístico es el gasto medio diario por persona, que no ha dejado de crecer desde antes de la pandemia: si en 2019 se situaba en torno a 140 euros por día, a octubre de este año sube hasta casi los 200 euros.

Este incremento es reflejo, en una parte, de la fuerte subida de precios de los servicios turísticos y, en otra, del mayor poder adquisitivo de los turistas que vienen a España, con aumentos marcados en los procedentes de Estados Unidos y los países asiáticos y de Oriente Medio.

Fuente: EFE