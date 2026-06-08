Ni Brasil ni Argentina: este el país más bello de América latina y no tiene comparación.

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En su última edición, la renombrada revista Condé Nast Traveler presentó su listado de los 40 países más bellos del mundo, posicionando a México como el destino más hermoso de América Latina y únicamente superado a nivel mundial por Australia.

Esta distinción pone de manifiesto la enorme diversidad de paisajes, ecosistemas y expresiones culturales que convierten a México en un país incomparable en el continente.

Los paisajes naturales imperdibles de México en 2026

Desde el Caribe hasta el Pacífico, México se presenta como un mosaico de escenarios naturales que evocan una postal. Playas de ensueño, desiertos, selvas, montañas y formaciones geológicas singulares lo consolidan como un destino integral para quienes aprecian la naturaleza y la aventura.

Entre los puntos más sobresalientes se incluyen:

Riviera Maya y cenotes de Yucatán y Quintana Roo , célebres por sus aguas turquesa y cavernas subterráneas.

Cañón del Sumidero en Chiapas , con paredes que superan los mil metros de altura.

Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca , un fenómeno natural excepcional a nivel mundial.

Cabo Pulmo en Baja California Sur , considerado uno de los arrecifes de coral mejor preservados del mundo.

Hierve el Agua en Oaxaca, famoso por sus cascadas petrificadas que maravillan a miles de visitantes anualmente.

Revista Condé Nast Traveler coloca a México como el destino más hermoso de América latina.

Descubre México: cultura, historia y tradiciones en un solo viaje

El reconocimiento internacional no se limita únicamente a su belleza natural. México combina cultura, historia y gastronomía de una manera en la que pocos destinos son capaces de igualar. Ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Mérida y San Miguel de Allende brindan un recorrido por siglos de arquitectura colonial, arte indígena y sabores que han sido catalogados como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Adicionalmente, el país ha conseguido conservar sus raíces ancestrales mientras se presenta como una potencia turística moderna. Sus festivales, música, colores y tradiciones cautivan a viajeros de todas partes del mundo.

Estos son los países más bellos del mundo, según Condé Nast Traveler

El listado global de Condé Nast Traveler posicionó a Australia en el primer lugar, seguido por México y Brasil en la tercera posición. El top 10 lo completan Estados Unidos, China, India, Canadá, Indonesia, Francia y Colombia, que también se destaca como una de las maravillas naturales más apreciadas del planeta.

Este resultado subraya la creciente relevancia de América Latina en el ámbito turístico global, donde México se establece como el centro neurálgico del turismo cultural y ecológico del continente.

México, el destino ideal para tus vacaciones

En tiempos donde el turismo busca autenticidad y conexión con la naturaleza, México se erige como el país más hermoso de América Latina y uno de los más cautivadores del mundo.

Desde las playas del Caribe hasta las ruinas mayas, desde los desiertos del norte hasta los pueblos mágicos del centro, cada rincón del país guarda una historia, un sabor y una experiencia inolvidable.

El reconocimiento de Condé Nast Traveler confirma lo que muchos viajeros ya sabían: México no tiene comparación. Su geografía diversa, su identidad vibrante y su calidez humana lo han convertido en un destino imperdible.