Es oficial | El Gobierno confirmó que los descuentos en el transporte se extenderán hasta 2026 con una ayuda adicional.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que los descuentos en el transporte público se mantendrán vigentes durante el 2026. Se trata de una medida beneficiosa para la ciudadanía en todo su conjunto, incluidas las personas con discapacidad.

Además, en determinados medios de transporte público, las personas con discapacidad pueden optar a tarifas reducidas o gratuidad.

Las personas con discapacidad también podrán beneficiarse de estos descuentos en el transporte público durante el 2026. Fuente: EFE J.J.Guillen

Prórroga de los descuentos en el transporte en 2026

El presidente español también ha anunciado la entrada en vigor de un billete único de 60 euros al mes. Desde el Gobierno esperan que esté en funcionamiento a partir de la segunda quincena de enero.

Igualmente, este mismo billete único será de 30 euros al mes para los jóvenes menores de 26 años, incluyendo los trenes de Renfe y autobuses de largo recorrido. Los jóvenes con discapacidad también podrán acceder a este modelo de billete único mensual.

Durante una intervención pública celebrada este lunes 15 de diciembre de 2025, Sánchez aseguró que la iniciativa constituye “una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, es una medida transformadora y de gran relevancia”.

Por ahora, el billete mensual único permitirá viajar en los trenes de media distancia y cercanías de Renfe, además de en los autobuses de titularidad estatal. Quedan excluidos de esta modalidad los trenes de alta velocidad.

Billete único mensual para 2026

La prórroga de los descuentos en el transporte público para 2026 representa una gran noticia para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que necesitan hacer uso de trenes o autobuses de manera recurrente.

En este ámbito, la principal noticia para el 2026 es la puesta en marcha del billete único mensual anunciado oficialmente por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.