Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán para abordar temas de defensa y política exterior, en un clima marcado por la tensión institucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, volverán a verse las caras el próximo lunes en La Moncloa.

El encuentro, el séptimo desde que Feijóo fue elegido presidente del Partido Popular (PP), se centrará en asuntos clave como la defensa nacional y la política exterior, marcando el primer contacto formal entre ambos en más de diez meses.

Aunque el contenido principal gira en torno al posible envío de tropas a Ucrania, la reunión llega en un contexto de alta tensión política y distanciamiento institucional. La última vez que ambos se reunieron fue el 13 de marzo de 2025, en una cita que dejó en evidencia su escasa sintonía y que apenas duró media hora.

Un encuentro cargado de desconfianza y exigencias cruzadas

Según fuentes del Partido Popular, el objetivo de su líder no es simplemente escuchar la posición del Gobierno sobre Ucrania, sino exigir información detallada sobre todos los aspectos de la estrategia de defensa y gasto militar.

“Cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, con qué empresas y desde qué partidas“, es lo que espera conocer Feijóo, según ha expresado su equipo en un comunicado.

El PP también ha reclamado que cualquier decisión en materia de Defensa se someta a una “votación vinculante”, rechazando apoyar medidas adoptadas “de forma aislada” por parte del Ejecutivo.

“El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez, y nosotros tampoco”, sentenciaron.

Gobierno apuesta por una vocación de diálogo y normalidad institucional

Desde el Ejecutivo, la ministra portavoz Elma Saiz ha insistido en que Sánchez encara el encuentro con una clara “vocación de diálogo y escucha”, postura que, según dijo, también espera del líder del PP. “Me gustaría que esa fuera la actitud que llevaran los diferentes responsables políticos a los encuentros con el presidente”, subrayó.

Saiz ha defendido que el presidente siempre da cuenta de la posición española en política exterior en sus comparecencias parlamentarias y que el Gobierno seguirá actuando con transparencia. Además, ha reivindicado el liderazgo internacional de Sánchez y ha afirmado que “muchos países miran a España” en este terreno.

Tensiones con Vox y el riesgo de fractura política

La reunión tampoco está exenta de repercusiones políticas internas. Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado duramente el gesto de Feijóo, afirmando que “va a ir a darle la mano a Sánchez en el peor momento para el PSOE”.

Millán ha advertido que el encuentro podría afectar a los pactos entre PP y Vox en comunidades autónomas como Extremadura.

“Esto lo apuntaremos”, advirtió Millán, quien acusó al PP de actuar como un “flotador” para el presidente del Gobierno. Para Vox, este tipo de reuniones reflejan lo que llaman “la verdadera pinza” entre populares y socialistas.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando acuerdos de fondo que contribuyan a la estabilidad política en un contexto internacional cada vez más incierto. El lunes, Sánchez y Feijóo tendrán la oportunidad de demostrar si ese diálogo aún es posible.