Cuando una persona fallece sin dejar testamento, el reparto de sus bienes no queda librado al azar. En España, este proceso está regulado por el Código Civil, que fija un orden de herederos claro para evitar conflictos y garantizar la transmisión del patrimonio. Este mecanismo se conoce como herencia sin testamento o sucesión intestada, y establece quiénes tienen derecho a heredar en función del vínculo familiar. La normativa elimina la posibilidad de elegir libremente el destino de los bienes y aplica un sistema automático que prioriza a los familiares más cercanos. En una herencia sin testamento en España, los primeros en heredar son los descendientes. Esto incluye a los hijos y, en caso de que alguno haya fallecido, a sus propios hijos, es decir, los nietos. El reparto se realiza en partes iguales entre los hijos. Si uno de ellos no vive, su parte pasa a sus descendientes mediante el derecho de representación, una figura legal que mantiene la línea sucesoria directa dentro de la familia. Cuando no existen descendientes, la herencia pasa a los ascendientes. En este caso, los padres heredan por partes iguales y, si no viven, lo hacen los abuelos. Este sistema busca mantener el patrimonio dentro del núcleo familiar más cercano. r r El papel del cónyuge viudo depende de si existen otros herederos. Si hay hijos, el cónyuge no recibe la propiedad de los bienes, pero sí el usufructo del tercio de mejora, lo que le permite utilizar parte del patrimonio o percibir sus beneficios. En los casos en los que no hay descendientes ni ascendientes, el cónyuge pasa a ser el heredero principal. Esto significa que puede acceder a la totalidad de los bienes. Si tampoco existe cónyuge, la herencia se reparte entre los familiares colaterales. Primero los hermanos, luego los sobrinos y, en última instancia, otros parientes hasta el cuarto grado, como tíos o primos. Si no hay ningún heredero, el patrimonio pasa al Estado. La sucesión intestada puede generar conflictos, especialmente cuando los bienes quedan en copropiedad entre varios herederos. En estos casos, cualquier decisión sobre el patrimonio requiere el acuerdo de todas las partes, lo que puede complicar su gestión. El primer paso es solicitar el Certificado de Últimas Voluntades, un documento oficial que confirma si existe o no testamento. Si no lo hay, se debe iniciar la declaración de herederos abintestato ante notario, un procedimiento que determina legalmente quiénes son los herederos. Contar con asesoramiento profesional resulta clave. La intervención de un notario o de un especialista en derecho sucesorio permite garantizar que el proceso se ajuste a la normativa vigente y evita errores que puedan derivar en conflictos legales o demoras innecesarias.