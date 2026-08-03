Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 3 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.692,12 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 5.10%, pero en el último año acumuló una caída de 17.27%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 40.18%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 19.73%.

En las últimas tres sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro comenzó con dos caídas seguidas, luego alternó entre retrocesos y repuntes y cerró con tres avances consecutivos, dejando un balance alcista moderado pese a la volatilidad.

La cotización del Euro muestra una tendencia alcista en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la divisa europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 3 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 369212.01 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 738424.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1846060.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: