CEUTA, 31/07/2026.- Varios migrantes en la costa española de Ceuta, este viernes. El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando. EFE/ Reduan Dris

El Gobierno aseguró este lunes que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado la gestión de España en Ceuta durante la reciente crisis migratoria. El Ejecutivo destacó que la respuesta remitida por la dirigente comunitaria reconoce la actuación “eficiente y eficaz” de las autoridades españolas y apuesta por una estrategia conjunta de toda la Unión Europea.

La valoración llegó después de la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitó la convocatoria urgente de una reunión de ministros del Interior de la Unión Europea para abordar la situación generada por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos. Ese encuentro finalmente se celebrará este martes.

Según el Ejecutivo, el respaldo de Bruselas supone un reconocimiento a la actuación desplegada por España en un episodio que ha movilizado a instituciones nacionales y europeas y que ha situado nuevamente la gestión de las fronteras exteriores en el centro del debate comunitario.

CASTILLEJOS (MARRUECOS), 30/07/2026.- Miles de jóvenes marroquíes se dirigieron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE, y cientos de ellos saltaron las barreras de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías. La ciudad norteafricana española de Ceuta solicitó este jueves al Gobierno nacional que proceda al cierre de la frontera con Marruecos debido a la entrada de miles de migrantes marroquíes. EFE/Mar Marín Fuente: EFE Mar Marín

El Gobierno destaca que Von der Leyen avala la gestión de España en Ceuta

En la carta de respuesta, Ursula von der Leyen elogia la gestión “eficiente y eficaz” realizada por las autoridades de España y Marruecos durante la crisis migratoria y subraya la importancia de ofrecer una “respuesta europea común”, unida y solidaria.

Fuentes del Gobierno remarcaron especialmente que la presidenta de la Comisión Europea reconoce que España actuó con decisión durante la emergencia sin incrementar la pérdida de vidas humanas. El Ejecutivo interpreta esta valoración como un respaldo institucional a las medidas adoptadas en la frontera.

Además, la Comisión Europea considera que la protección de las fronteras exteriores constituye “una responsabilidad europea compartida” y advierte de que no puede aceptarse “ningún intento de utilizar la migración ilegal como medio para ejercer presión sobre ningún Estado miembro”.

Las cinco prioridades que plantea el Gobierno para la política migratoria europea

El Gobierno recordó que ha trasladado a las instituciones comunitarias cinco líneas de actuación para afrontar este tipo de crisis de manera coordinada dentro de la Unión Europea.

Las propuestas incluyen reforzar la cooperación con terceros países, fortalecer las fronteras exteriores, implantar sistemas de alerta más eficaces, intensificar la lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de personas y reforzar los mecanismos de retorno.

En la misma carta, Von der Leyen insiste en que será importante que los ministros del Interior acuerden una respuesta colectiva basada precisamente en estas áreas de trabajo para reforzar la política migratoria europea.

La frontera entre Marruecos y Ceuta recupera la normalidad tras la crisis migratoria

Mientras continúan los contactos diplomáticos, la situación sobre el terreno ha comenzado a estabilizarse. Este lunes se ha restablecido el tránsito normal de personas y vehículos en la frontera entre Castillejos y Ceuta tras los episodios registrados durante los últimos días.

Aunque la presencia policial se ha reducido respecto a las jornadas más críticas, continúa desplegado un importante dispositivo de seguridad con agentes en distintos puntos del paso fronterizo y un camión equipado con cañones de agua.

Fuente: EFE REDUÁN DRIS

Las autoridades marroquíes reconocieron que unas 40.000 personas llegaron hasta la frontera con Ceuta y otras 1135 se dirigieron hacia Melilla. Marruecos confirmó 11 fallecidos en su territorio, diez de ellos por ahogamiento.

Por su parte, las autoridades españolas cifran en más de 50.000 las personas que lograron entrar en Ceuta durante la crisis migratoria. Según los últimos datos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, 69.500 personas ya han retornado a su país de origen, mientras España mantiene confirmados 72 fallecidos relacionados con esta emergencia.

La Fiscalía marroquí ha abierto además una investigación judicial para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades vinculadas a la actuación de redes de trata de personas y a la difusión de información engañosa que habría favorecido los desplazamientos masivos hacia la frontera.