El encarecimiento de los alquileres, el aumento de los costes de construcción tradicional y la creciente necesidad de soluciones habitacionales más flexibles han impulsado la popularidad de las casas prefabricadas en España.

Estas viviendas antes presentaban una mala reputación por la imposibilidad de personalizarse o el debate en torno a la durabilidad de sus materiales de construcción. No obstante, gracias a la tecnología y la optimización de recursos, hoy esto ha cambiado y se destacan por su rapidez de montaje, su eficiencia energética y, sobre todo, su coste más reducido.

Recientemente, se ha viralizado una casa prefabricada de acero portátil de dos plantas que se puede encontrar en Amazon por hasta menos de 50.000 euros. Aunque este modelo es más caro que el promedio, ofrece una calidad y comodidad elevada. No solo se presenta como una solución habitacional económica, sino también como una alternativa interesante para quienes buscan una vivienda secundaria.

Este modelo, comercializado en el gigante del comercio electrónico, puede utilizarse como casa familiar o alojamiento turístico, lo que refuerza su carácter polivalente. También se destaca por su sistema plegable, que permite instalarlo de forma rápida y adaptar el espacio a las diferentes necesidades.

La cocina de la casa prefabricada de 5 habitaciones disponible en Amazon. (Fuente: Amazon)

Casa de acero modular: medidas, materiales y diseño

Esta casa modular prefabricada de acero portátil tiene un precio final de 50.000 euros en su configuración más costosa en Amazon y se encuentra diseñada para proporcionar funcionalidad y estabilidad en diversos entornos, permitiendo su instalación incluso en climas de playa. Sus características principales son las siguientes:

Materiales resistentes: construida con metal resistente al agua y con acero galvanizado como componente estructural.

Diseño modular: concebido para optimizar el transporte, la instalación y la personalización del espacio.

Opciones de configuración: dispone de un espacio adaptable que puede incluir dormitorio, baño, cocina y sala de estar en un concepto abierto, con posibilidad de expansión.

En función de la configuración seleccionada, esta casa ofrece de 2 a 5 habitaciones, lo que implica una variación significativa en el precio. Esto brinda la posibilidad de contar con zonas independientes para quienes requieren espacio suficiente para vivir en familia, así como también contar con habitaciones adicionales para invitados o para uso laboral. Para obtener más información haga clic aquí.

La cocina de la casa prefabricada de 5 habitaciones disponible en Amazon. (Fuente: Amazon)

Solución flexible y accesible para viviendas

Las casas prefabricadas y en especial esta versión portátil de tres habitaciones de acero, constituyen una alternativa interesante ante los elevados precios del mercado inmobiliario. En esta ocasión, se trata de una unidad compacta, personalizable y sin pretensiones lujosas, que “se clasifica dentro de la categoría de casas prefabricadas económicas“, conforme se indica en su ficha de producto.

No promete ser una solución mágica; sin embargo, sí representa una oportunidad para quienes buscan una vivienda accesible, rápida de montar y capaz de adaptarse a diversos entornos. Es una opción a considerar si el presupuesto y la rapidez de instalación son factores determinantes.