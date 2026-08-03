En esta noticia La marina de una potencia europea progresa con submarinos y buques de guerra que definirán la próxima década

Tanto la Marina Real Británica como la Marina Nacional Francesa se encuentran modernizando fuertemente su flota con submarinos y buques de guerra para la próxima década. En respuesta a la creciente competencia global y la necesidad de proyectar poder, se ha avanzado en proyectos tales como los submarinos clase Dreadnought y las fragatas clase Type 26 (Reino Unido).

Estas unidades destacan por su discreción, su capacidad de operar durante largos periodos sin necesidad de salir a superficie y su equipamiento avanzado para misiones que van desde la vigilancia hasta el lanzamiento de misiles de precisión.

NickolayV

La marina de una potencia europea progresa con submarinos y buques de guerra que definirán la próxima década

Submarino Dreadnought

Los programas como los submarinos de la clase Dreadnought representan iniciativas de ingeniería militar naval, orientadas a la construcción de submarinos de misiles balísticos nucleares (SSBN) más sofisticados, con el objetivo de preservar la disuasión estratégica de una nación.

Características de estos proyectos:

Este programa tiene la finalidad de garantizar la permanencia de la disuasión nuclear estratégica mediante submarinos que operan en sigilo y son capaces de lanzar misiles balísticos con capacidades nucleares desde ubicaciones encubiertas en el océano.

Equipados con tecnología de vanguardia, estos submarinos incorporan un sistema de propulsión nuclear, sensores y sonar de alta precisión, junto con capacidades de contramedidas y tubos diseñados específicamente para el lanzamiento de misiles estratégicos.

La clase Dreadnought será la encargada de reemplazar a los actuales submarinos de la clase Vanguard, que son responsables de la disuasión del Reino Unido. Al igual que estos, estarán provistos de los misiles Trident II D5, que continuarán siendo fundamentales dentro del sistema nuclear del Reino Unido.

Submarinos clase Astute

El programa de submarinos de clase Astute constituye la nueva generación de submarinos de ataque nuclear de la Marina Real Británica, siendo un pilar fundamental en la estrategia de disuasión del Reino Unido.

Construidos por BAE Systems, se destacan por su capacidad de autonomía casi ilimitada gracias a un reactor nuclear avanzado, que tiene la capacidad de producir su propio oxígeno y agua, junto con un destacado nivel de sigilo sustentado en recubrimientos anecoicos y un sistema de propulsión ultrasilenciosa.