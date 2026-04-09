Cuando una persona fallece en España, sus bienes, derechos y deudas pasan automáticamente a formar parte de la herencia en España, tal y como establece el Código Civil español en sus artículos 659 y siguientes. Esto incluye no solo propiedades como una vivienda, sino también todas las obligaciones pendientes. Entre ellas, los impuestos de una vivienda heredada pueden convertirse en un problema si los herederos no conocen qué deben pagar, cuándo hacerlo y qué riesgos asumen al aceptar la herencia. Los impuestos vinculados a un inmueble forman parte del pasivo hereditario, es decir, del conjunto de deudas que se transmiten junto con los bienes. Esto significa que los herederos deberán hacerse cargo de ellos antes de poder disponer plenamente de la propiedad. Entre los principales tributos se encuentran el IBI heredado, que grava la titularidad del inmueble cada año, y la plusvalía municipal, que se genera por el incremento del valor del suelo en el momento de la transmisión. Ambos deben abonarse conforme a la normativa local y estatal. Además, cualquier deuda pendiente con Hacienda pasa a formar parte de la herencia. En este contexto, las deudas de un fallecido no desaparecen, sino que deben ser regularizadas por los herederos antes de completar el reparto de bienes. No atender estas obligaciones puede tener consecuencias relevantes. La Administración puede iniciar procedimientos de reclamación, recargos e incluso embargo sobre los bienes heredados, incluida la vivienda. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones también debe liquidarse dentro del plazo legal, que generalmente es de seis meses desde el fallecimiento, aunque puede variar según la comunidad autónoma. No cumplir con este plazo implica la aplicación de intereses y sanciones. Además, los ayuntamientos pueden reclamar el pago del IBI pendiente, generando una acumulación de deuda que complica la situación jurídica del inmueble. Esto puede afectar su venta, su uso o incluso su transmisión futura, especialmente si la carga fiscal sigue creciendo con el tiempo. El Código Civil ofrece distintas alternativas para gestionar una herencia con deudas. La más utilizada en estos casos es la aceptación a beneficio de inventario, que permite a los herederos responder únicamente con los bienes heredados, sin comprometer su patrimonio personal. Otra opción es renunciar a la herencia, lo que implica no recibir bienes, pero tampoco asumir obligaciones. Esta decisión debe formalizarse ante notario o en sede judicial y es habitual cuando las deudas superan el valor del patrimonio heredado. Antes de tomar cualquier decisión, resulta clave realizar un análisis completo de la situación. Solicitar un inventario detallado de bienes y deudas permite entender el alcance real de la herencia y evitar asumir cargas imprevistas. En este proceso, el asesoramiento especializado en derecho sucesorio puede marcar la diferencia entre proteger el patrimonio o asumir riesgos innecesarios.