Es oficial | Aumento confirmado para las pensiones de viudedad: ¿de cuánto será y cuándo se cobra?

Ya es oficial. Más de 10,4 millones de pensiones contributivas y más de 728.000 pensiones de Clases Pasivas del Estado experimentarán una revalorización general del 2,7% en el 2026. Según ha confirmado el Gobierno de España, esta subida se aplicará en las nóminas de los 9,4 millones de pensionistas a partir del 1 de enero.

Desde la aprobación de la Ley 21/2021, la revalorización de las pensiones se basa estrictamente en el IPC medio interanual. Este sistema garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación.

Más de 10,4 millones de pensiones contributivas experimentarán una revalorización general del 2,7% en 2026. ¿Cuánto pagarán las pensiones de viudedad? Fuente: Shutterstock Shutterstock

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que la revalorización conforme al IPC “supone la consolidación de una medida fundamental. Los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo, con la subida de sus pensiones conforme al IPC”.

Además, ha subrayado que “es compromiso del Gobierno de España”, por lo que se trabaja para que el sistema, “ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más equitativo y sólido”.

Aumento de las pensiones en 2026

La revalorización de 2,7% en 2026 supone, de media:

Pensión Media del Sistema (1316,7 euros en 2025): unos 35 euros más al mes y 490 euros al año.

Pensión Media de Jubilación: Un incremento de más de 40,8 euros adicionales al mes (571 euros al año).

Impacto detallado de la subida pensión a pensión en 2026

La subida del 2,7% se aplica a las distintas clases de pensión contributiva. A continuación, detallamos cómo aumentarán las cuantías medias: