Este 8 de julio de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en España a un precio de 4.35 euros por unidad en el IBEX 35. En este inicio de jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 84,745 acciones, lo que indica una variación del -1.18% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Mapfre tuvo un inicio mixto, luego sumó cinco avances seguidos y cerró con dos caídas, dejando un balance neto positivo y un sesgo alcista pese a la corrección final.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre ha sido del 12.17%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 20.92%. Como la volatilidad semanal (12.17%) es menor que la volatilidad anual (20.92%), esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Esta tendencia sugiere una reducción en las variaciones y un posible incremento en la confianza de los inversores a corto plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,43 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que significa que ha obtenido ganancias después de descontar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos los gastos operativos generales, su ganancia final se sitúa en 967.50M, conformando un fondo de inversión.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora y reaseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Ofrece productos de seguros (auto, hogar, salud y vida), reaseguro y servicios de asistencia; sus líneas de negocio incluyen Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro y gestión de activos.

Opera en más de 40 países, lidera el mercado de No Vida en España y tiene una posición destacada en Latinoamérica. Fundada en 1933, cuenta con más de 30.000 empleados y más de 30 millones de clientes a nivel global.