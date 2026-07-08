La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 8 de julio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el mercado español con un precio de 37.82 euros por unidad, según los datos del IBEX 35. En esta jornada, el volumen de negociación ha alcanzado las 25,680 acciones, marcando una variación del -1.18% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo claramente alcista: racha inicial de subidas, posterior alternancia y saldo final positivo.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 31.23%, cifra que supera notablemente la volatilidad anual del 19.65%. Este aumento en la volatilidad indica que, en este periodo reciente, el comportamiento de las acciones de Endesa es inestable y presenta muchas variaciones.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,2 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.