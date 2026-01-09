El precio de la vivienda se dispara en España y anota una subida del 12,8%, el doble que en Europa.

España registró en el tercer trimestre de 2025 la cuarta mayor subida de precios de la vivienda de la eurozona, del 12,8% interanual -el mismo porcentaje que en el trimestre previo-, un incremento que solo superaron Portugal (17,7%), Croacia (13,8%) y Eslovaquia (13,4%), según los datos publicados por Eurostat.

Con este nuevo incremento, nuevamente de dos dígitos, España más que duplica la subida de precios media que se registró en Europa en el tercer trimestre del pasado año (5,5%), así como en la zona del euro, donde subió un 5,1%.

Si se tiene en cuenta el conjunto de países de la Unión Europea (UE), España retrocede hasta la sexta posición en términos de subida.

Tres trimestres seguidos con subidas superiores al 12%

El precio de la vivienda en España subió más de un 12% en los tres primeros trimestres de 2025. En concreto, se encareció un 12,3% en el primer trimestre y un 12,8% tanto en el segundo como en el tercer trimestre en tasa interanual.

Ya a finales de 2024, los precios de la vivienda en España subían a doble dígito y, aunque no alcanzaron el 12 %, sí superaron el 11 % de incremento.

Estos encarecimientos agravan los problemas de acceso a la vivienda en España, fundamentalmente en las zonas más dinámicas y especialmente para los jóvenes y los colectivos con menos recursos. Todo ello, en un contexto marcado por el déficit de vivienda para atender a una demanda creciente.

Hungría lidera la subida de precios, superior al 21%

En el tercer trimestre del año, un total de ocho países en Europa registraron alzas de precios superiores al 10%.

Si se tiene en cuenta el conjunto de países de la Unión Europea (UE), la mayor subida la registró Hungría, con un 21,1%. En los últimos trimestres es el país que encadena los mayores aumentos.

Tras Hungría, se situaron Portugal (17,7%), Bulgaria (15,4%), Croacia (13,8%), Eslovaquia (13,4%), España (12,8%), y Chequia y Lituania (10,8%).

Solo Finlandia experimentó una caída de precios, del 3,1 %, encadenando cinco trimestres consecutivos de descensos.

Por su parte, los avances más discretos en el periodo se observaron en Chipre (0,1%), Francia (0,7%), Suecia (0,5%) y Luxemburgo (1,2%).

En comparación con el trimestre anterior, los precios bajaron en cinco países de la UE y aumentaron en 21. Las mayores caídas se registraron en Luxemburgo (-3,1%), Finlandia (-2,2%) y Eslovenia (-1,1%), mientras que los mayores aumentos se dieron en Letonia (5,2%), Eslovaquia (4,9 %) y Portugal (4,1%).

Ajustados por la inflación, los precios de la vivienda subieron en 2024 en Europa un 0,6% y en la eurozona cayeron un 0,3%. En el caso de España, la subida se moderó al 5,2%.

La vivienda sube en Europa más que los alquileres

Desde 2015 hasta el tercer trimestre de 2025, en la UE los alquileres aumentaron un 21,1% y los precios de la vivienda un 63,6%.

En el tercer trimestre de 2025, frente al mismo período de 2024, los alquileres aumentaron un 3,1% y los precios de las viviendas un 5,5%.

Desde 2015, los precios de las viviendas subieron más que los alquileres en 25 de los 26 países de la UE.

Se triplicaron en Hungría (275%) y se duplicaron en 11 países, con los mayores incrementos en Portugal (169%), Lituania (162%) y Bulgaria (156%).

Fuente: EFE