Confirmado por el Gobierno | Estos son los jubilados que cobrarán más de 3000 euros en enero de 2026, ¿eres uno de ellos?

Una vez más, el Gobierno de España ha vuelto a aprobar una subida en las cuantías de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Entre estas prestaciones se encuentra la pensión contributiva de jubilación .

De esta manera, la cuantía de la pensión máxima de jubilación ha experimentado una subida adicional desde el 1 de enero de 2026. Así, las personas con derecho a cobrar el importe máximo tendrán un aumento con respecto al año anterior. ¿De cuánto será?

Cuantía de la pensión máxima de jubilación en 2026

Como cada ejercicio, las pensiones contributivas se han revalorizado tomando como referencia el IPC del año previo, un sistema pensado para proteger a los pensionistas frente al impacto de la inflación y preservar su poder adquisitivo.

En este 2026, las cuantías de estas prestaciones registran un incremento del 2,7% respecto al año anterior. A este ajuste se suma, además, una subida específica de la pensión máxima del sistema, aprobada por el Gobierno de España.

El importe de la pensión máxima se ha incrementado un 2,7% más un 0,115% adicional, tal y como queda recogido en la normativa actual. Por tanto, la pensión máxima de jubilación en 2026 se fija en 3359 euros mensuales por catorce pagas. Supone una subida de 92 euros mensuales con respecto a los 3267,6 euros del año anterior.

Las personas con derecho a cobrar la pensión máxima de jubilación en España recibirán un importe de 47.034,4 euros al año. En este caso, constituye un aumento de 1288 euros con respecto a los 45.746,4 euros anuales del año 2025.

Cabe recordar que este aumento adicional en la cuantía de pensión máxima es una medida aprobada en la reforma de pensiones que comenzó a aplicarse en el año 2025.