Medida oficial | Por orden del Gobierno, castigarán una por una a las personas que salgan a la calle con una enfermedad

En España, las personas que transmitan una enfermedad de forma consciente o que pongan en peligro la salud de terceros pueden enfrentarse a importantes sanciones penales.

El Código Penal contempla distintos castigos para quienes ocasionen daños a la salud de otra persona o incumplan medidas destinadas a proteger a la población frente a riesgos sanitarios.

Las penas pueden incluir multas e incluso prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos, del perjuicio causado y de si existió intención de provocar el daño.

¿Qué artículos castigan el contagio consciente de una enfermedad?

El principal encuadre legal se encuentra en los delitos de lesiones regulados en los artículos 147 y siguientes del Código Penal español. Estas disposiciones castigan a quien cause a otra persona una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental.

¿Qué dice la ley en España sobre este tipo de operaciones? Fuente: archivo.

Cuando una persona contagia deliberadamente una enfermedad sabiendo que la padece y ocultando esa circunstancia, los tribunales pueden considerar que existe un menoscabo de la salud de la víctima. En estos casos, la conducta puede ser perseguida como delito de lesiones conforme a los artículos 147, 148, 149 o 150, según la gravedad de las consecuencias producidas.

Las penas varían en función del daño ocasionado. Si el contagio provoca secuelas graves o permanentes, las sanciones pueden incrementarse significativamente e incluir penas de prisión de varios años.

¿Cuándo intervienen los delitos contra la salud pública?

Además de los delitos de lesiones, el Código Penal contempla los llamados delitos contra la salud pública. Entre ellos destaca el artículo 360, que sanciona a quienes elaboren, despachen o suministren sustancias nocivas para la salud incumpliendo las normas establecidas y generando un peligro para la población.

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Por su parte, los artículos 359 a 378 regulan diferentes conductas relacionadas con riesgos para la salud colectiva. Aunque muchas de estas disposiciones están vinculadas a medicamentos, productos sanitarios o sustancias peligrosas, pueden aplicarse cuando una actuación pone en peligro de forma relevante la salud de terceros.

De esta manera, una persona que incumpla medidas sanitarias obligatorias o realice conductas que generen un riesgo grave para otras personas podría enfrentarse a responsabilidades penales, especialmente si de su actuación derivan contagios o daños efectivos para la salud de las víctimas.