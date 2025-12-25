Este viernes, 26 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía en España alcanzará los 89.35 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 8.058 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 26 de diciembre?

En el transcurso del viernes, 26 de diciembre de 2025, las horas más costosas para el uso de la energía eléctrica se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 114,79 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 114.79 euros De 21:00 a 22:00 104.54 euros De 19:00 a 20:00 102.21 euros De 18:00 a 19:00 100.97 euros De 0:00 a 1:00 97.1 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels)

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 26 de diciembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 72,31 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 72.31 euros De 5:00 a 6:00 73.04 euros De 14:00 a 15:00 77.25 euros De 13:00 a 14:00 79.08 euros De 15:00 a 16:00 79.38 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 97.1 De 1:00 a 2:00 91.05 De 2:00 a 3:00 85.08 De 3:00 a 4:00 80.19 De 4:00 a 5:00 72.31 De 5:00 a 6:00 73.04 De 6:00 a 7:00 85.58 De 7:00 a 8:00 91.96 De 8:00 a 9:00 95.07 De 9:00 a 10:00 92.26 De 10:00 a 11:00 87.5 De 11:00 a 12:00 83.52 De 12:00 a 13:00 81.54 De 13:00 a 14:00 79.08 De 14:00 a 15:00 77.25 De 15:00 a 16:00 79.38 De 16:00 a 17:00 86.52 De 17:00 a 18:00 96.2 De 18:00 a 19:00 100.97 De 19:00 a 20:00 102.21 De 20:00 a 21:00 114.79 De 21:00 a 22:00 104.54 De 22:00 a 23:00 97.09 De 23:00 a 24:00 90.23

Consejos para ahorrar luz en casa