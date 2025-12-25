En esta noticia
Este viernes, 26 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía en España alcanzará los 89.35 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 8.058 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 26 de diciembre?
En el transcurso del viernes, 26 de diciembre de 2025, las horas más costosas para el uso de la energía eléctrica se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 114,79 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|114.79 euros
|De 21:00 a 22:00
|104.54 euros
|De 19:00 a 20:00
|102.21 euros
|De 18:00 a 19:00
|100.97 euros
|De 0:00 a 1:00
|97.1 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 26 de diciembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 72,31 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|72.31 euros
|De 5:00 a 6:00
|73.04 euros
|De 14:00 a 15:00
|77.25 euros
|De 13:00 a 14:00
|79.08 euros
|De 15:00 a 16:00
|79.38 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|97.1
|De 1:00 a 2:00
|91.05
|De 2:00 a 3:00
|85.08
|De 3:00 a 4:00
|80.19
|De 4:00 a 5:00
|72.31
|De 5:00 a 6:00
|73.04
|De 6:00 a 7:00
|85.58
|De 7:00 a 8:00
|91.96
|De 8:00 a 9:00
|95.07
|De 9:00 a 10:00
|92.26
|De 10:00 a 11:00
|87.5
|De 11:00 a 12:00
|83.52
|De 12:00 a 13:00
|81.54
|De 13:00 a 14:00
|79.08
|De 14:00 a 15:00
|77.25
|De 15:00 a 16:00
|79.38
|De 16:00 a 17:00
|86.52
|De 17:00 a 18:00
|96.2
|De 18:00 a 19:00
|100.97
|De 19:00 a 20:00
|102.21
|De 20:00 a 21:00
|114.79
|De 21:00 a 22:00
|104.54
|De 22:00 a 23:00
|97.09
|De 23:00 a 24:00
|90.23
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las piezas cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.