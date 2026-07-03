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La demanda de energía en España del sábado marcó hasta los 14.069.539 MWh con respecto a los 14.221.232 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 47.31 euros a 48.85 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 4 de julio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 125,89 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|125.89 euros
|De 0:00 a 1:00
|119.1 euros
|De 21:00 a 22:00
|116.54 euros
|De 23:00 a 24:00
|111.54 euros
|De 1:00 a 2:00
|105.31 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 4 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -0,79 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|-0.79 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.55 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.51 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.5 euros
|De 11:00 a 12:00
|-0.46 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|119.1
|De 1:00 a 2:00
|105.31
|De 2:00 a 3:00
|83.11
|De 3:00 a 4:00
|75.15
|De 4:00 a 5:00
|74.51
|De 5:00 a 6:00
|73.93
|De 6:00 a 7:00
|78.79
|De 7:00 a 8:00
|66.4
|De 8:00 a 9:00
|20.0
|De 9:00 a 10:00
|0.27
|De 10:00 a 11:00
|-0.03
|De 11:00 a 12:00
|-0.46
|De 12:00 a 13:00
|-0.79
|De 13:00 a 14:00
|-0.55
|De 14:00 a 15:00
|-0.5
|De 15:00 a 16:00
|-0.51
|De 16:00 a 17:00
|-0.25
|De 17:00 a 18:00
|-0.05
|De 18:00 a 19:00
|2.87
|De 19:00 a 20:00
|32.49
|De 20:00 a 21:00
|89.73
|De 21:00 a 22:00
|116.54
|De 22:00 a 23:00
|125.89
|De 23:00 a 24:00
|111.54
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.