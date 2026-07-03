La demanda de energía en España del sábado marcó hasta los 14.069.539 MWh con respecto a los 14.221.232 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 47.31 euros a 48.85 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 4 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 125,89 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 125.89 euros De 0:00 a 1:00 119.1 euros De 21:00 a 22:00 116.54 euros De 23:00 a 24:00 111.54 euros De 1:00 a 2:00 105.31 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 4 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -0,79 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 -0.79 euros De 13:00 a 14:00 -0.55 euros De 15:00 a 16:00 -0.51 euros De 14:00 a 15:00 -0.5 euros De 11:00 a 12:00 -0.46 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 119.1 De 1:00 a 2:00 105.31 De 2:00 a 3:00 83.11 De 3:00 a 4:00 75.15 De 4:00 a 5:00 74.51 De 5:00 a 6:00 73.93 De 6:00 a 7:00 78.79 De 7:00 a 8:00 66.4 De 8:00 a 9:00 20.0 De 9:00 a 10:00 0.27 De 10:00 a 11:00 -0.03 De 11:00 a 12:00 -0.46 De 12:00 a 13:00 -0.79 De 13:00 a 14:00 -0.55 De 14:00 a 15:00 -0.5 De 15:00 a 16:00 -0.51 De 16:00 a 17:00 -0.25 De 17:00 a 18:00 -0.05 De 18:00 a 19:00 2.87 De 19:00 a 20:00 32.49 De 20:00 a 21:00 89.73 De 21:00 a 22:00 116.54 De 22:00 a 23:00 125.89 De 23:00 a 24:00 111.54

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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