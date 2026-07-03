Por qué algunas personas sienten satisfacción cuando a otros les va mal, según la psicología

¿Alguna vez has sentido un pequeño alivio o incluso satisfacción al enterarte de que a alguien que consideras exitoso, arrogante o afortunado le ha ocurrido un tropiezo? Esta reacción, incómoda y a menudo oculta, genera culpa en muchas personas, que se preguntan si indica falta de empatía o maldad.

Sin embargo, la psicología explica que se trata de una emoción humana compleja y extendida conocida como schadenfreude. No es sinónimo de crueldad, sino una respuesta relacionada con la comparación social, la autoestima y la percepción de justicia.

Por qué algunas personas sienten satisfacción cuando a otros les va mal, según la psicología Shutterstock

¿Por qué algunas personas sienten satisfacción cuando a otros les va mal?

El término schadenfreude, de origen alemán (Schaden = daño y Freude = alegría), describe el placer o satisfacción ante la desgracia, fracaso o humillación ajena. No implica desear activamente el mal, sino una reacción emocional cuando este ocurre. La psicóloga Leticia Martín Enjuto destaca en un artículo de CuerpoMente, que es más común de lo que admitimos y aparece especialmente en contextos de rivalidad o comparación.

No se limita a desconocidos: puede surgir con amigos, colegas o figuras públicas. Estudios en psicología social lo vinculan a emociones como la envidia y la necesidad de equilibrar la propia posición percibida en el mundo social.

Este fenómeno, estudiado en psicología social y neurociencia, forma parte del repertorio emocional normal. Entender sus causas ayuda a aceptarlo sin autocastigo y a gestionarlo de forma saludable.

Las causas psicológicas: la comparación social y la autoestima

Una de las explicaciones principales es la teoría de la comparación social de Leon Festinger. Las personas evaluamos nuestro valor en relación con los demás. Cuando alguien “superior” fracasa, la distancia se reduce temporalmente, generando alivio. Esto es más intenso si nuestra autoestima está amenazada o frágil.

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Según expertos, el tropiezo ajeno actúa como compensación psicológica: nos hace sentir menos insuficientes. Además, interviene la percepción de justicia: si creemos que la otra persona obtuvo ventajas injustas o actuó con arrogancia, su caída se interpreta como un restablecimiento del equilibrio. Cuanto mayor es la rivalidad o envidia previa, mayor suele ser la satisfacción.

¿Qué dice la neurociencia?

Los estudios con resonancia magnética funcional (fMRI) muestran que el schadenfreude activa el sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina en áreas como el núcleo accumbens y el estriado ventral. Esta reacción genera placer similar al de comer algo delicioso o recibir una buena noticia.

Investigaciones, como las de Takahashi et al. (2009), relacionan una envidia más fuerte con mayor activación en la corteza cingulada anterior, mientras que el placer posterior reduce temporalmente la empatía. Este mecanismo evolutivo podría haber favorecido la cohesión grupal y la competencia por estatus en entornos ancestrales.

¿Significa que eres mala persona?

Sentir schadenfreude de forma ocasional no te convierte en mala persona ni en psicópata. Las emociones humanas son contradictorias: es posible experimentar una breve satisfacción y, al mismo tiempo, sentir compasión.

Lo preocupante es cuando se vuelve frecuente, intensa o deriva en deseo constante de mal ajeno, lo que puede reflejar inseguridades profundas o conflictos interpersonales. En la mayoría de los casos, es una emoción pasajera que no define el carácter. Aceptarla sin culpa excesiva es el primer paso hacia una mayor inteligencia emocional.