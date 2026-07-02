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En España, el precio medio de la luz para el viernes, 3 de julio de 2026 será de 46.66 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -28 % respecto al valor de ayer que fue de 46.79 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 3 de julio?

Para el viernes, 3 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 131,12 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 131.12 euros 
De 23:00 a 24:00  121.01 euros 
De 21:00 a 22:00  115.3 euros 
De 0:00 a 1:00 96.54 euros 
De 7:00 a 8:00 86.59 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 3 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 14:00 a 15:00 -0.11 euros 
De 13:00 a 14:00  -0.1 euros 
De 16:00 a 17:00  -0.07 euros 
De 15:00 a 16:00  -0.05 euros 
De 12:00 a 13:00  -0.01 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0096.54
De 1:00 a 2:0079.98
De 2:00 a 3:0075.78
De 3:00 a 4:0075.57
De 4:00 a 5:0073.3
De 5:00 a 6:0073.3
De 6:00 a 7:0080.69
De 7:00 a 8:0086.59
De 8:00 a 9:0060.18
De 9:00 a 10:000.65
De 10:00 a 11:000.0
De 11:00 a 12:000.0
De 12:00 a 13:00-0.01
De 13:00 a 14:00-0.1
De 14:00 a 15:00-0.11
De 15:00 a 16:00-0.05
De 16:00 a 17:00-0.07
De 17:00 a 18:000.0
De 18:00 a 19:000.0
De 19:00 a 20:002.99
De 20:00 a 21:0047.11
De 21:00 a 22:00115.3
De 22:00 a 23:00131.12
De 23:00 a 24:00121.01
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un

aumento

  • Eólica: 2.902 %
  • Nuclear: 1.939 %
  • Ciclo combinado: 1.131 %
  • Solar fotovoltaica: 2.821 %
  • Congeneración: 409 %
  • Hidráulica: 472 %
  • Carbón: 0 %
  • Térmica renovable: 1,08 %
  • Solar térmica: 2,18 %
  • Fuel y gas: 0 %