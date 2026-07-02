En España, el precio medio de la luz para el viernes, 3 de julio de 2026 será de 46.66 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -28 % respecto al valor de ayer que fue de 46.79 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 3 de julio?

Para el viernes, 3 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 131,12 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 131.12 euros De 23:00 a 24:00 121.01 euros De 21:00 a 22:00 115.3 euros De 0:00 a 1:00 96.54 euros De 7:00 a 8:00 86.59 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 3 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 -0.11 euros De 13:00 a 14:00 -0.1 euros De 16:00 a 17:00 -0.07 euros De 15:00 a 16:00 -0.05 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 96.54 De 1:00 a 2:00 79.98 De 2:00 a 3:00 75.78 De 3:00 a 4:00 75.57 De 4:00 a 5:00 73.3 De 5:00 a 6:00 73.3 De 6:00 a 7:00 80.69 De 7:00 a 8:00 86.59 De 8:00 a 9:00 60.18 De 9:00 a 10:00 0.65 De 10:00 a 11:00 0.0 De 11:00 a 12:00 0.0 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.1 De 14:00 a 15:00 -0.11 De 15:00 a 16:00 -0.05 De 16:00 a 17:00 -0.07 De 17:00 a 18:00 0.0 De 18:00 a 19:00 0.0 De 19:00 a 20:00 2.99 De 20:00 a 21:00 47.11 De 21:00 a 22:00 115.3 De 22:00 a 23:00 131.12 De 23:00 a 24:00 121.01

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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