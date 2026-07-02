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En España, el precio medio de la luz para el viernes, 3 de julio de 2026 será de 46.66 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -28 % respecto al valor de ayer que fue de 46.79 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 3 de julio?
Para el viernes, 3 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 131,12 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|131.12 euros
|De 23:00 a 24:00
|121.01 euros
|De 21:00 a 22:00
|115.3 euros
|De 0:00 a 1:00
|96.54 euros
|De 7:00 a 8:00
|86.59 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 3 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|-0.11 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.1 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.07 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.05 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|96.54
|De 1:00 a 2:00
|79.98
|De 2:00 a 3:00
|75.78
|De 3:00 a 4:00
|75.57
|De 4:00 a 5:00
|73.3
|De 5:00 a 6:00
|73.3
|De 6:00 a 7:00
|80.69
|De 7:00 a 8:00
|86.59
|De 8:00 a 9:00
|60.18
|De 9:00 a 10:00
|0.65
|De 10:00 a 11:00
|0.0
|De 11:00 a 12:00
|0.0
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|-0.1
|De 14:00 a 15:00
|-0.11
|De 15:00 a 16:00
|-0.05
|De 16:00 a 17:00
|-0.07
|De 17:00 a 18:00
|0.0
|De 18:00 a 19:00
|0.0
|De 19:00 a 20:00
|2.99
|De 20:00 a 21:00
|47.11
|De 21:00 a 22:00
|115.3
|De 22:00 a 23:00
|131.12
|De 23:00 a 24:00
|121.01
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un
aumento
- Eólica: 2.902 %
- Nuclear: 1.939 %
- Ciclo combinado: 1.131 %
- Solar fotovoltaica: 2.821 %
- Congeneración: 409 %
- Hidráulica: 472 %
- Carbón: 0 %
- Térmica renovable: 1,08 %
- Solar térmica: 2,18 %
- Fuel y gas: 0 %