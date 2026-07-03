El megayate del jeque qatarí que sorprende al mundo.

La embarcación privada del emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, acaba de completar su primera gran remodelación desde que entró en servicio en 2017. Se trata del Al Lusail, el megayate del jeque que pasó siete meses en el astillero alemán Lürssen, en Bremen y Lemwerder.

El yate está valorado en 500 millones de dólares y la remodelación alcanzó una factura estimada de 35 millones de dólares.

Solo el repintado completo del casco supera los 15 millones de dólares, cifra que da idea de lo que cuesta mantener una de las embarcaciones privadas más grandes y exclusivas del planeta.

Las remodelaciones que ordenó el jeque para su megayate. Wikipedia

El megayate qatarí: un palacio flotante con cine, spa y helipuerto

El interior del Al Lusail sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la familia real qatarí, pero sus características principales son conocidas en el sector. El barco puede alojar hasta 36 invitados distribuidos en 18 suites, además de contar con espacio para 56 tripulantes.

Su diseño gira alrededor de un gran atrio central que conecta las distintas cubiertas y aporta sensación de amplitud.

Entre sus instalaciones destacan el helipuerto, piscinas, jacuzzis, club de playa, cine privado, gimnasio, spa, salón de belleza, amplias terrazas y espacios preparados para reuniones privadas.

Todo distribuido en seis cubiertas con enormes superficies acristaladas que permiten vistas panorámicas al mar.

La remodelación millonaria que intervino en el megayate del jeque

El verdadero coste del repintado no reside solo en aplicar la pintura. Los especialistas explican que la mayor parte del trabajo y del gasto está en la preparación previa: eliminar imperfecciones, lijar, sellar y acondicionar un casco de 123 metros de eslora.

Además del repintado, la remodelación incluyó la revisión completa de los motores, generadores, sistemas de climatización y automatización, inspección del casco, hélices, timones y revisión de los sistemas electrónicos.

Más allá del lujo, el Al Lusail impresiona también por sus capacidades técnicas. Está propulsado por dos motores diésel MTU capaces de impulsar la embarcación hasta una velocidad máxima cercana a los 19 nudos.

Sus depósitos almacenan alrededor de 500.000 litros de combustible, lo que le proporciona una autonomía de aproximadamente 4.500 millas náuticas, equivalentes a unos 8.300 kilómetros.

Quién es el jeque qatarí dueño del megayate

El Al Lusail pertenece al emir de Qatar, miembro de la familia Al Thani, cuya fortuna procede en gran medida de las enormes reservas de gas natural del país.

El emir también preside la Qatar Investment Authority, uno de los mayores fondos soberanos del mundo, con activos valorados en cientos de miles de millones de dólares. El valor estimado del propio megayate ronda los 500 millones de dólares.