El Partido Comunista de Austria (KPÖ) ha vuelto a ganar las elecciones municipales en Graz con un 35,7% de los votos. La formación liderada por la alcaldesa Elke Kahr aumenta su respaldo en casi siete puntos respecto a 2021 y pasa de 15 a 18 escaños en el consistorio. La victoria consolida a los comunistas como primera fuerza política en la capital de Estiria.

La cita electoral del 28 de junio deparó una participación del 54,2% y confirmó el crecimiento sostenido del KPÖ. El Partido Popular Austríaco (ÖVP) se quedó en segunda posición con un 25,3% y 13 concejales. Los Verdes obtienen el 14,9% y 7 ediles, mientras que la ultraderecha del FPÖ logra un 12% y 6 representantes. El mapa político de Graz muestra una polarización urbana que beneficia a la izquierda.

El Partido Comunista revalida la alcaldía de Graz con mayoría reforzada

La lista comunista encabezada por Elke Kahr ha logrado el 35,7% de los sufragios, lo que se traduce en 18 de los 48 escaños del Gemeinderat. El resultado supone un avance de 6,8 puntos porcentuales y tres concejales más que en la anterior legislatura. La alcaldesa saliente ha vencido en 12 de los 17 distritos municipales, con porcentajes superiores al 40% en barrios como Gries (49%), Jakomini (45,3%) o Lend (43,2%).

El crecimiento electoral del KPÖ contrasta con el estancamiento del ÖVP, que apenas suma seis décimas y mantiene sus 13 ediles. Los Verdes mejoran en 2,5 puntos y ganan dos escaños, situándose como tercera fuerza con 7 representantes. La ultraderecha del FPÖ crece 1,6 puntos pero se queda en 6 concejales. La socialdemocracia (SPÖ) sufre un desplome de casi cuatro puntos y pierde la mitad de su grupo municipal.

El Partido Comunista seguirá gobernando esta capital de provincia durante 4 años más. Wikimedia Commons

¿Qué implica esta victoria para la gobernabilidad de Graz?

El resultado obliga al KPÖ a buscar socios para alcanzar la mayoría absoluta de 25 ediles. La coalición saliente con Verdes y socialdemócratas sumaría 27 concejales, suficiente para investir a Kahr por segunda vez. Sin embargo, el retroceso del SPÖ a solo 2 ediles debilita su peso negociador y abre interrogantes sobre la composición del próximo ejecutivo municipal.

El sistema Proporz estirio reparte los siete puestos de la junta de gobierno (Stadtsenat) según la proporción de votos. Con el 35,7%, el KPÖ tendría derecho a tres concejalías, el ÖVP a dos y los Verdes a una. La sexta y séptima plaza corresponderían a FPÖ y NEOS o SPÖ según el reparto final. Este mecanismo garantiza un ejecutivo multipartidista aunque el alcalde cuente con mayoría parlamentaria.

Un caso único en Europa central que desafía las tendencias continentales

La reelección comunista en Graz rompe la pauta de avance de la extrema derecha que domina el panorama austriaco y europeo. En las legislativas de septiembre de 2024, el FPÖ fue la fuerza más votada a nivel nacional con casi el 29%. Sin embargo, en Graz los ultranacionalistas se quedaron en el 12%, muy por debajo de su media nacional. El modelo de gestión municipal basado en vivienda pública, transporte sostenible y participación ciudadana parece inmunizar a la capital estiria contra el voto de protesta.

El fenómeno tiene precedentes limitados. En 2021, Elke Kahr se convirtió en la primera alcaldesa comunista de una capital de estado federado austriaco. Su gestión ha combinado pragmatismo administrativo con políticas de corte social: límite de alquileres en suelo municipal, expansión de la red tranviaria y presupuestos participativos. La experiencia de Graz es observada por formaciones de izquierda europea que buscan traducir el descontento urbano en alternativas de gobierno estables.