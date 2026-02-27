Este sábado, 28 de febrero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 14.79 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.645 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el sábado, 28 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 77,5 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: