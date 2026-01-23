En esta noticia
En España, el precio medio de la luz para el sábado, 24 de enero de 2026 será de 21.16 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -4.527 % respecto al valor de ayer que fue de 38.66 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 24 de enero?
En el sábado, 24 de enero de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 42,94 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|42.94 euros
|De 8:00 a 9:00
|38.36 euros
|De 20:00 a 21:00
|36.59 euros
|De 9:00 a 10:00
|33.9 euros
|De 21:00 a 22:00
|33.85 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 24 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 3,36 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|3.36 euros
|De 15:00 a 16:00
|3.57 euros
|De 12:00 a 13:00
|3.78 euros
|De 13:00 a 14:00
|3.78 euros
|De 16:00 a 17:00
|7.22 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|42.94
|De 1:00 a 2:00
|30.14
|De 2:00 a 3:00
|23.93
|De 3:00 a 4:00
|19.18
|De 4:00 a 5:00
|15.5
|De 5:00 a 6:00
|10.53
|De 6:00 a 7:00
|11.43
|De 7:00 a 8:00
|25.4
|De 8:00 a 9:00
|38.36
|De 9:00 a 10:00
|33.9
|De 10:00 a 11:00
|25.31
|De 11:00 a 12:00
|9.48
|De 12:00 a 13:00
|3.78
|De 13:00 a 14:00
|3.78
|De 14:00 a 15:00
|3.36
|De 15:00 a 16:00
|3.57
|De 16:00 a 17:00
|7.22
|De 17:00 a 18:00
|24.54
|De 18:00 a 19:00
|30.75
|De 19:00 a 20:00
|31.54
|De 20:00 a 21:00
|36.59
|De 21:00 a 22:00
|33.85
|De 22:00 a 23:00
|24.81
|De 23:00 a 24:00
|17.9
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.