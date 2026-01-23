En España, el precio medio de la luz para el sábado, 24 de enero de 2026 será de 21.16 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -4.527 % respecto al valor de ayer que fue de 38.66 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 24 de enero?

En el sábado, 24 de enero de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 42,94 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 42.94 euros De 8:00 a 9:00 38.36 euros De 20:00 a 21:00 36.59 euros De 9:00 a 10:00 33.9 euros De 21:00 a 22:00 33.85 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 24 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 3,36 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 3.36 euros De 15:00 a 16:00 3.57 euros De 12:00 a 13:00 3.78 euros De 13:00 a 14:00 3.78 euros De 16:00 a 17:00 7.22 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 42.94 De 1:00 a 2:00 30.14 De 2:00 a 3:00 23.93 De 3:00 a 4:00 19.18 De 4:00 a 5:00 15.5 De 5:00 a 6:00 10.53 De 6:00 a 7:00 11.43 De 7:00 a 8:00 25.4 De 8:00 a 9:00 38.36 De 9:00 a 10:00 33.9 De 10:00 a 11:00 25.31 De 11:00 a 12:00 9.48 De 12:00 a 13:00 3.78 De 13:00 a 14:00 3.78 De 14:00 a 15:00 3.36 De 15:00 a 16:00 3.57 De 16:00 a 17:00 7.22 De 17:00 a 18:00 24.54 De 18:00 a 19:00 30.75 De 19:00 a 20:00 31.54 De 20:00 a 21:00 36.59 De 21:00 a 22:00 33.85 De 22:00 a 23:00 24.81 De 23:00 a 24:00 17.9

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

