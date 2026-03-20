El precio medio de la luz para el sábado, 21 de marzo de 2026 en España será de 41.47 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 965 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). A lo largo del sábado, 21 de marzo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 95,36 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 4,82 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 0,42%, lo que supone 29,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 66,48% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: