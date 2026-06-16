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Este miércoles, 17 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 94.9 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -347 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 17 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 151,49 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|151.49 euros
|De 21:00 a 22:00
|150.99 euros
|De 20:00 a 21:00
|135.02 euros
|De 23:00 a 24:00
|134.13 euros
|De 0:00 a 1:00
|132.9 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 17 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 8,85 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|8.85 euros
|De 14:00 a 15:00
|29.86 euros
|De 12:00 a 13:00
|39.05 euros
|De 15:00 a 16:00
|39.98 euros
|De 11:00 a 12:00
|48.02 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|132.9
|De 1:00 a 2:00
|126.69
|De 2:00 a 3:00
|124.6
|De 3:00 a 4:00
|122.87
|De 4:00 a 5:00
|121.01
|De 5:00 a 6:00
|123.65
|De 6:00 a 7:00
|125.82
|De 7:00 a 8:00
|122.17
|De 8:00 a 9:00
|104.65
|De 9:00 a 10:00
|79.22
|De 10:00 a 11:00
|61.83
|De 11:00 a 12:00
|48.02
|De 12:00 a 13:00
|39.05
|De 13:00 a 14:00
|8.85
|De 14:00 a 15:00
|29.86
|De 15:00 a 16:00
|39.98
|De 16:00 a 17:00
|49.64
|De 17:00 a 18:00
|66.69
|De 18:00 a 19:00
|77.55
|De 19:00 a 20:00
|100.94
|De 20:00 a 21:00
|135.02
|De 21:00 a 22:00
|150.99
|De 22:00 a 23:00
|151.49
|De 23:00 a 24:00
|134.13
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las piezas cuando no las estés usando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.