Este miércoles, 17 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 94.9 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -347 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 17 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 151,49 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 151.49 euros De 21:00 a 22:00 150.99 euros De 20:00 a 21:00 135.02 euros De 23:00 a 24:00 134.13 euros De 0:00 a 1:00 132.9 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 17 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 8,85 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 8.85 euros De 14:00 a 15:00 29.86 euros De 12:00 a 13:00 39.05 euros De 15:00 a 16:00 39.98 euros De 11:00 a 12:00 48.02 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 132.9 De 1:00 a 2:00 126.69 De 2:00 a 3:00 124.6 De 3:00 a 4:00 122.87 De 4:00 a 5:00 121.01 De 5:00 a 6:00 123.65 De 6:00 a 7:00 125.82 De 7:00 a 8:00 122.17 De 8:00 a 9:00 104.65 De 9:00 a 10:00 79.22 De 10:00 a 11:00 61.83 De 11:00 a 12:00 48.02 De 12:00 a 13:00 39.05 De 13:00 a 14:00 8.85 De 14:00 a 15:00 29.86 De 15:00 a 16:00 39.98 De 16:00 a 17:00 49.64 De 17:00 a 18:00 66.69 De 18:00 a 19:00 77.55 De 19:00 a 20:00 100.94 De 20:00 a 21:00 135.02 De 21:00 a 22:00 150.99 De 22:00 a 23:00 151.49 De 23:00 a 24:00 134.13

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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