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La demanda de energía en España del martes marcó la cifra de 12.466.949 MWh con respecto a los 12.177.756 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la luz pasó de 99.89 euros a 112.42 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 23 de junio?
En el martes, 23 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 175,09 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|175.09 euros
|De 22:00 a 23:00
|174.77 euros
|De 23:00 a 24:00
|145.37 euros
|De 0:00 a 1:00
|140.0 euros
|De 20:00 a 21:00
|135.28 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 23 de junio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 72,07 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|72.07 euros
|De 12:00 a 13:00
|73.78 euros
|De 15:00 a 16:00
|76.32 euros
|De 14:00 a 15:00
|76.69 euros
|De 11:00 a 12:00
|78.94 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|140.0
|De 1:00 a 2:00
|128.98
|De 2:00 a 3:00
|120.0
|De 3:00 a 4:00
|115.22
|De 4:00 a 5:00
|115.0
|De 5:00 a 6:00
|120.0
|De 6:00 a 7:00
|131.49
|De 7:00 a 8:00
|134.05
|De 8:00 a 9:00
|120.98
|De 9:00 a 10:00
|110.47
|De 10:00 a 11:00
|94.05
|De 11:00 a 12:00
|78.94
|De 12:00 a 13:00
|73.78
|De 13:00 a 14:00
|72.07
|De 14:00 a 15:00
|76.69
|De 15:00 a 16:00
|76.32
|De 16:00 a 17:00
|79.36
|De 17:00 a 18:00
|85.53
|De 18:00 a 19:00
|89.31
|De 19:00 a 20:00
|105.41
|De 20:00 a 21:00
|135.28
|De 21:00 a 22:00
|175.09
|De 22:00 a 23:00
|174.77
|De 23:00 a 24:00
|145.37
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las alojamientos cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.