La demanda de energía en España del martes marcó la cifra de 12.466.949 MWh con respecto a los 12.177.756 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 99.89 euros a 112.42 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 23 de junio?

En el martes, 23 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 175,09 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 175.09 euros De 22:00 a 23:00 174.77 euros De 23:00 a 24:00 145.37 euros De 0:00 a 1:00 140.0 euros De 20:00 a 21:00 135.28 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 23 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 72,07 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 72.07 euros De 12:00 a 13:00 73.78 euros De 15:00 a 16:00 76.32 euros De 14:00 a 15:00 76.69 euros De 11:00 a 12:00 78.94 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 140.0 De 1:00 a 2:00 128.98 De 2:00 a 3:00 120.0 De 3:00 a 4:00 115.22 De 4:00 a 5:00 115.0 De 5:00 a 6:00 120.0 De 6:00 a 7:00 131.49 De 7:00 a 8:00 134.05 De 8:00 a 9:00 120.98 De 9:00 a 10:00 110.47 De 10:00 a 11:00 94.05 De 11:00 a 12:00 78.94 De 12:00 a 13:00 73.78 De 13:00 a 14:00 72.07 De 14:00 a 15:00 76.69 De 15:00 a 16:00 76.32 De 16:00 a 17:00 79.36 De 17:00 a 18:00 85.53 De 18:00 a 19:00 89.31 De 19:00 a 20:00 105.41 De 20:00 a 21:00 135.28 De 21:00 a 22:00 175.09 De 22:00 a 23:00 174.77 De 23:00 a 24:00 145.37

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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