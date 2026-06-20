Este domingo, 21 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 56.77 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.444 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 21 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 139,29 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 139.29 euros De 21:00 a 22:00 131.36 euros De 23:00 a 24:00 127.44 euros De 0:00 a 1:00 118.36 euros De 1:00 a 2:00 114.21 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 21 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -0,81 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 -0.81 euros De 15:00 a 16:00 -0.81 euros De 13:00 a 14:00 -0.8 euros De 14:00 a 15:00 -0.77 euros De 16:00 a 17:00 -0.57 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 118.36 De 1:00 a 2:00 114.21 De 2:00 a 3:00 107.39 De 3:00 a 4:00 103.12 De 4:00 a 5:00 93.03 De 5:00 a 6:00 92.46 De 6:00 a 7:00 91.48 De 7:00 a 8:00 66.63 De 8:00 a 9:00 19.95 De 9:00 a 10:00 0.21 De 10:00 a 11:00 -0.0 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.81 De 13:00 a 14:00 -0.8 De 14:00 a 15:00 -0.77 De 15:00 a 16:00 -0.81 De 16:00 a 17:00 -0.57 De 17:00 a 18:00 -0.01 De 18:00 a 19:00 1.13 De 19:00 a 20:00 53.25 De 20:00 a 21:00 106.92 De 21:00 a 22:00 131.36 De 22:00 a 23:00 139.29 De 23:00 a 24:00 127.44

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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