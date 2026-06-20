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Este domingo, 21 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 56.77 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.444 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 21 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 139,29 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|139.29 euros
|De 21:00 a 22:00
|131.36 euros
|De 23:00 a 24:00
|127.44 euros
|De 0:00 a 1:00
|118.36 euros
|De 1:00 a 2:00
|114.21 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 21 de junio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -0,81 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|-0.81 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.81 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.8 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.77 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.57 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|118.36
|De 1:00 a 2:00
|114.21
|De 2:00 a 3:00
|107.39
|De 3:00 a 4:00
|103.12
|De 4:00 a 5:00
|93.03
|De 5:00 a 6:00
|92.46
|De 6:00 a 7:00
|91.48
|De 7:00 a 8:00
|66.63
|De 8:00 a 9:00
|19.95
|De 9:00 a 10:00
|0.21
|De 10:00 a 11:00
|-0.0
|De 11:00 a 12:00
|-0.01
|De 12:00 a 13:00
|-0.81
|De 13:00 a 14:00
|-0.8
|De 14:00 a 15:00
|-0.77
|De 15:00 a 16:00
|-0.81
|De 16:00 a 17:00
|-0.57
|De 17:00 a 18:00
|-0.01
|De 18:00 a 19:00
|1.13
|De 19:00 a 20:00
|53.25
|De 20:00 a 21:00
|106.92
|De 21:00 a 22:00
|131.36
|De 22:00 a 23:00
|139.29
|De 23:00 a 24:00
|127.44
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz del sol y mermar la necesidad de encender las lúces.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.