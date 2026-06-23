Oficial | Si el feriado cae en sábado, los trabajadores recibirán un día libre compensatorio durante la semana según la Justicia laboral. Fuente: IA.

La interpretación de la Justicia laboral en España consolida un criterio que impacta en la organización del trabajo y en el calendario de descansos.

Cuando un feriado oficial coincide con un sábado, los trabajadores con jornada de lunes a viernes pueden acceder a un día libre compensatorio en la semana. La decisión refuerza la diferencia entre descanso semanal y feriado legal dentro del esquema de derechos laborales.

El eje del debate se centra en la pérdida efectiva del beneficio cuando ambos días coinciden. En esos casos, los tribunales sostienen que el trabajador no disfruta del feriado en términos reales, ya que el sábado forma parte de su descanso habitual. La medida abre un criterio que se extiende en distintas resoluciones judiciales.

La discusión se apoya en la normativa vigente y en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores, que distingue con claridad entre descanso semanal y días festivos. También toma fuerza a partir de fallos previos de la Tribunal Supremo, que ya había fijado una línea interpretativa en casos similares.

¿Por qué la Justicia considera que el feriado no se pierde si coincide con el sábado?

La postura judicial sostiene que el feriado tiene una naturaleza distinta al descanso semanal. Cuando un trabajador ya no presta tareas los sábados, la coincidencia con un día festivo elimina el uso real del beneficio. Bajo ese criterio, corresponde una compensación para garantizar el derecho al descanso adicional.

La Audiencia Nacional avala esta interpretación en fallos recientes que analizan conflictos laborales en empresas con jornadas de lunes a viernes. El tribunal remarca que no se trata de aumentar la jornada, sino de evitar la pérdida de un derecho reconocido en el calendario laboral.

La línea jurisprudencial se apoya en antecedentes como el denominado “caso Zara”, donde el Tribunal Supremo ya había establecido que los festivos no pueden absorberse dentro del descanso semanal sin generar compensación. Esa base refuerza el criterio actual.

¿Quiénes pueden acceder al día libre compensatorio y cómo se aplica?

El derecho alcanza principalmente a trabajadores con jornada fija de lunes a viernes y descanso regular durante el fin de semana. En esos casos, el sábado no integra la actividad laboral, lo que genera la coincidencia con el feriado sin beneficio efectivo.

¿Quiénes pueden acceder al día libre compensatorio y cómo se aplica?

En esquemas de turnos rotativos o actividades que incluyen fines de semana, la situación cambia. Allí la aplicación depende de los convenios colectivos y de la organización interna de cada empresa, lo que introduce variaciones según el sector.

La jurisprudencia no establece una regla automática para todos los trabajadores. Cada caso se analiza en función del régimen laboral aplicable, lo que deja margen a interpretaciones y negociaciones dentro del marco legal vigente.