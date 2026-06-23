Ley de Sucesiones | Cuánto tiempo hay para pagar los impuestos de la vivienda de un fallecido y qué pasa si no lo cumplo

Cuando una persona fallece y deja una vivienda en herencia, uno de los aspectos más importantes y urgentes que deben gestionar los herederos es el pago de los impuestos correspondientes. La Ley de Sucesiones regula estos plazos y obligaciones.

Muchas familias se preguntan cuánto tiempo tienen para liquidar los impuestos de la vivienda heredada y, sobre todo, qué consecuencias enfrentan si no cumplen con los plazos establecidos.

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El plazo principal para pagar los impuestos de la herencia

Según la normativa vigente, el plazo general para pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es de 6 meses contados a partir de la fecha del fallecimiento. Este plazo aplica aunque todavía no se haya aceptado formalmente la herencia ni se haya cambiado el nombre de la vivienda en el Registro de la Propiedad.

Este impuesto es gestionado por la Comunidad Autónoma correspondiente y cada heredero debe liquidar su parte proporcional (normalmente mediante el modelo 650).

Además del ISD, suele ser necesario pagar la plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) en el Ayuntamiento del inmueble. Vale destacar que, aunque no haya que pagar cantidad alguna (por ejemplo, por bonificaciones autonómicas), es obligatorio presentar la declaración dentro del plazo.

Ahora bien, es posible solicitar una prórroga de otros 6 meses (hasta un plazo de 12 meses), pero deben hacerlo antes de que finalicen los primeros 5 meses desde el fallecimiento. Esta ampliación generalmente genera intereses de demora que incrementan el coste final.

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Las consecuencias de no pagar los impuestos de la herencia en plazo

No cumplir con los 6 meses (o con la prórroga solicitada) conlleva importantes consecuencias económicas y administrativas:

Recargos por declaración extemporánea : se aplica un recargo del 1% más un 1% adicional por cada mes completo de retraso. Si el retraso supera los 12 meses, el recargo puede fijarse en un 15% más los intereses de demora correspondientes.

Intereses de demora : se acumulan diariamente desde el vencimiento del plazo.

Sanciones adicionales : dependiendo de la gravedad, Hacienda puede imponer multas que oscilen entre el 50% y el 150% de la cuota debida si considera que ha existido negligencia o infracción grave.

Embargo de bienes : la Administración puede iniciar procedimiento de apremio y embargar bienes de la herencia, incluida la propia vivienda.

Bloqueo registral : sin el justificante de pago (o de exención), resulta muy complicado inscribir la vivienda a nombre de los herederos en el Registro de la Propiedad. Esto impide venderla, hipotecarla o realizar cualquier acto de disposición.

Pérdida de bonificaciones: muchas reducciones autonómicas por parentesco o por vivienda habitual se pierden si no se respeta el plazo.

¿Cuánto tiempo puede estar la vivienda a nombre de un fallecido?

No existe un plazo máximo legal para realizar la inscripción en el Registro de la Propiedad. Puedes retrasarlo varios años. Sin embargo, retrasar el cambio de titularidad mientras no se pagan los impuestos genera complicaciones adicionales, especialmente si fallece otro heredero o si se desea vender el inmueble en el futuro.

Aun así, es necesario entender que cada caso es particular y la normativa autonómica varía notablemente en bonificaciones y tarifas. Por ello, es altamente recomendable consultar con un abogado o gestor especializado en derecho sucesorio de tu comunidad autónoma lo antes posible.