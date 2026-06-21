La demanda de energía en España del lunes registró la cifra de 12.177.756 MWh con respecto a los 13.404.052 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 56.77 euros a 99.89 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 22 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 177 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 177.0 euros De 22:00 a 23:00 171.24 euros De 20:00 a 21:00 154.3 euros De 23:00 a 24:00 143.55 euros De 7:00 a 8:00 126.93 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 22 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 32,36 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 32.36 euros De 12:00 a 13:00 39.52 euros De 14:00 a 15:00 45.06 euros De 15:00 a 16:00 49.74 euros De 11:00 a 12:00 57.3 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 119.0 De 1:00 a 2:00 115.6 De 2:00 a 3:00 103.93 De 3:00 a 4:00 93.12 De 4:00 a 5:00 91.91 De 5:00 a 6:00 101.58 De 6:00 a 7:00 117.54 De 7:00 a 8:00 126.93 De 8:00 a 9:00 117.59 De 9:00 a 10:00 96.7 De 10:00 a 11:00 78.02 De 11:00 a 12:00 57.3 De 12:00 a 13:00 39.52 De 13:00 a 14:00 32.36 De 14:00 a 15:00 45.06 De 15:00 a 16:00 49.74 De 16:00 a 17:00 67.25 De 17:00 a 18:00 81.12 De 18:00 a 19:00 94.18 De 19:00 a 20:00 122.71 De 20:00 a 21:00 154.3 De 21:00 a 22:00 177.0 De 22:00 a 23:00 171.24 De 23:00 a 24:00 143.55

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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