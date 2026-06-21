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La demanda de energía en España del lunes registró la cifra de 12.177.756 MWh con respecto a los 13.404.052 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 56.77 euros a 99.89 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 22 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 177 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|177.0 euros
|De 22:00 a 23:00
|171.24 euros
|De 20:00 a 21:00
|154.3 euros
|De 23:00 a 24:00
|143.55 euros
|De 7:00 a 8:00
|126.93 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 22 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 32,36 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|32.36 euros
|De 12:00 a 13:00
|39.52 euros
|De 14:00 a 15:00
|45.06 euros
|De 15:00 a 16:00
|49.74 euros
|De 11:00 a 12:00
|57.3 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|119.0
|De 1:00 a 2:00
|115.6
|De 2:00 a 3:00
|103.93
|De 3:00 a 4:00
|93.12
|De 4:00 a 5:00
|91.91
|De 5:00 a 6:00
|101.58
|De 6:00 a 7:00
|117.54
|De 7:00 a 8:00
|126.93
|De 8:00 a 9:00
|117.59
|De 9:00 a 10:00
|96.7
|De 10:00 a 11:00
|78.02
|De 11:00 a 12:00
|57.3
|De 12:00 a 13:00
|39.52
|De 13:00 a 14:00
|32.36
|De 14:00 a 15:00
|45.06
|De 15:00 a 16:00
|49.74
|De 16:00 a 17:00
|67.25
|De 17:00 a 18:00
|81.12
|De 18:00 a 19:00
|94.18
|De 19:00 a 20:00
|122.71
|De 20:00 a 21:00
|154.3
|De 21:00 a 22:00
|177.0
|De 22:00 a 23:00
|171.24
|De 23:00 a 24:00
|143.55
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.