Hay frases que solo cobran sentido cuando se conoce la vida de la persona que las dijo. Theodore Roosevelt es una de esas figuras. En 1899 pronunció, ante el Hamilton Club de Chicago, una de las reflexiones más citadas sobre el esfuerzo y el riesgo. “Es mucho mejor atreverse a grandes cosas, aun marcadas por el fracaso, que vivir en la penumbra gris de quienes ni triunfan ni fracasan porque no se atreven a nada”. El pasaje forma parte del primer capítulo de The Strenuous Life, una colección de ensayos y discursos publicada en 1900 en la que Roosevelt formuló su doctrina personal sobre el esfuerzo, el carácter y el deber cívico. La frase no era retórica. Roosevelt la vivió antes de escribirla y su vida política se vio marcada por el atrevimiento a alcanzar grandes cosas. Nació el 27 de octubre de 1858 en Nueva York, en el seno de una familia acomodada, pero su infancia estuvo lejos de ser fácil. Padeció asma severa y problemas graves de visión que lo obligaron a forjar desde joven una disciplina física extraordinaria. Esa experiencia temprana de superación moldeó lo que él mismo llamaba la strenuous life, la vida de esfuerzo y propósito constante. Estudió en Harvard y luego brevemente en Columbia Law School. En 1884 perdió a su madre y a su primera esposa el mismo día, pocas horas después del nacimiento de su hija Alice. Se marchó dos años a las Badlands de Dakota, donde trabajó como ganadero y cazador. Cuando regresó, era otra persona. Su carrera política avanzó sin pausas. Fue comisionado de policía de Nueva York, subsecretario de Marina y gobernador del estado. En 1898, durante la guerra hispano-estadounidense, organizó el regimiento de caballería voluntaria conocido como los Rough Riders y lideró personalmente la carga en Kettle Hill. Ese episodio lo convirtió en figura nacional. Tres años después, con 42 años, asumía la presidencia de Estados Unidos tras el asesinato de William McKinley, convirtiéndose en el mandatario más joven de la historia del país. Si hay un momento en que la filosofía de Roosevelt se convirtió en acto, fue el 14 de octubre de 1912 en Milwaukee. Esa noche, mientras se dirigía al auditorio para dar un discurso de campaña como candidato del Partido Progresista, un hombre llamado John Schrank le disparó en el pecho. El estuche de sus gafas y el manuscrito del discurso —unas 50 páginas dobladas en el bolsillo del chaleco— amortiguaron el impacto. Roosevelt, que era cazador experimentado, comprobó que no salía sangre por la boca y concluyó que la herida no era mortal. Subió al escenario, abrió la chaqueta ante el público horrorizado, mostró la camisa ensangrentada y pronunció la primera frase: “Les pediré que estén lo más callados posible. Me acaban de disparar”. Habló durante 50 minutos con la bala alojada en una costilla. El proyectil permaneció allí hasta el día de su muerte, el 6 de enero de 1919, a causa de un coágulo sanguíneo en el corazón. Tenía 60 años. El manuscrito perforado se conserva desde 1974 en el Museo Smithsonian de Historia Americana. El libro en el que aparece la frase no es solo una colección de discursos. Es una doctrina. Roosevelt argumentaba que el éxito depende del carácter, entendido como resolución, coraje y sentido del deber, y no de las circunstancias. Defendía el compromiso cívico activo, la responsabilidad individual y la necesidad de que tanto las personas como las naciones asuman desafíos en lugar de evitarlos. Su argumento central era que una vida sin riesgo no es una vida plena, sino una existencia a media potencia. Para ilustrarlo usó la Guerra Civil estadounidense: sostuvo que, pese al enorme sufrimiento que generó el conflicto, era necesario enfrentarlo para preservar la Unión y terminar con la esclavitud. El fracaso en el intento, decía, siempre es preferible a no intentarlo nunca. Roosevelt dejó la presidencia en 1909, realizó una expedición científica en África y volvió a la política en 1912, donde no logró la reelección. Perdió, pero dio el discurso igual. Con una bala dentro.