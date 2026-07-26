En España, el precio medio de la luz para el lunes, 27 de julio de 2026 será de 96.63 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 3.928 % respecto al valor de ayer que fue de 69.38 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 27 de julio?

A lo largo del lunes, 27 de julio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 208,3 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 208.3 euros De 21:00 a 22:00 203.39 euros De 23:00 a 24:00 184.5 euros De 0:00 a 1:00 166.4 euros De 7:00 a 8:00 152.31 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 27 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 0.0 euros De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.01 euros De 15:00 a 16:00 0.5 euros De 14:00 a 15:00 0.51 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 166.4 De 1:00 a 2:00 147.58 De 2:00 a 3:00 141.99 De 3:00 a 4:00 134.9 De 4:00 a 5:00 125.0 De 5:00 a 6:00 124.9 De 6:00 a 7:00 130.6 De 7:00 a 8:00 152.31 De 8:00 a 9:00 147.82 De 9:00 a 10:00 104.0 De 10:00 a 11:00 25.18 De 11:00 a 12:00 0.0 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.01 De 14:00 a 15:00 0.51 De 15:00 a 16:00 0.5 De 16:00 a 17:00 0.54 De 17:00 a 18:00 1.08 De 18:00 a 19:00 57.92 De 19:00 a 20:00 110.3 De 20:00 a 21:00 151.37 De 21:00 a 22:00 203.39 De 22:00 a 23:00 208.3 De 23:00 a 24:00 184.5

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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