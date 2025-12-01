En esta noticia
Este martes, 2 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 88.27 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -381 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 2 de diciembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 127,25 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|127.25 euros
|De 20:00 a 21:00
|123.82 euros
|De 21:00 a 22:00
|113.16 euros
|De 18:00 a 19:00
|109.63 euros
|De 22:00 a 23:00
|97.98 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 2 de diciembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 5:00 a 6:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 67,37 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 5:00 a 6:00
|67.37 euros
|De 4:00 a 5:00
|67.91 euros
|De 3:00 a 4:00
|70.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|71.0 euros
|De 6:00 a 7:00
|71.2 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|82.54
|De 1:00 a 2:00
|80.35
|De 2:00 a 3:00
|75.0
|De 3:00 a 4:00
|70.0
|De 4:00 a 5:00
|67.91
|De 5:00 a 6:00
|67.37
|De 6:00 a 7:00
|71.2
|De 7:00 a 8:00
|85.0
|De 8:00 a 9:00
|95.07
|De 9:00 a 10:00
|96.3
|De 10:00 a 11:00
|90.63
|De 11:00 a 12:00
|86.0
|De 12:00 a 13:00
|82.54
|De 13:00 a 14:00
|78.13
|De 14:00 a 15:00
|71.0
|De 15:00 a 16:00
|76.35
|De 16:00 a 17:00
|80.53
|De 17:00 a 18:00
|95.58
|De 18:00 a 19:00
|109.63
|De 19:00 a 20:00
|127.25
|De 20:00 a 21:00
|123.82
|De 21:00 a 22:00
|113.16
|De 22:00 a 23:00
|97.98
|De 23:00 a 24:00
|95.07
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y mermar la necesidad de encender lasluces.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.
