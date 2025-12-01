En esta noticia

Este martes, 2 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 88.27 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -381 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 2 de diciembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 127,25 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 19:00 a 20:00 127.25 euros 
De 20:00 a 21:00  123.82 euros 
De 21:00 a 22:00  113.16 euros 
De 18:00 a 19:00 109.63 euros 
De 22:00 a 23:00 97.98 euros 
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 2 de diciembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 5:00 a 6:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 67,37 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 5:00 a 6:00 67.37 euros 
De 4:00 a 5:00  67.91 euros 
De 3:00 a 4:00  70.0 euros 
De 14:00 a 15:00  71.0 euros 
De 6:00 a 7:00  71.2 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0082.54
De 1:00 a 2:0080.35
De 2:00 a 3:0075.0
De 3:00 a 4:0070.0
De 4:00 a 5:0067.91
De 5:00 a 6:0067.37
De 6:00 a 7:0071.2
De 7:00 a 8:0085.0
De 8:00 a 9:0095.07
De 9:00 a 10:0096.3
De 10:00 a 11:0090.63
De 11:00 a 12:0086.0
De 12:00 a 13:0082.54
De 13:00 a 14:0078.13
De 14:00 a 15:0071.0
De 15:00 a 16:0076.35
De 16:00 a 17:0080.53
De 17:00 a 18:0095.58
De 18:00 a 19:00109.63
De 19:00 a 20:00127.25
De 20:00 a 21:00123.82
De 21:00 a 22:00113.16
De 22:00 a 23:0097.98
De 23:00 a 24:0095.07

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y mermar la necesidad de encender lasluces.
  • Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

