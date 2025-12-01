Este martes, 2 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 88.27 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -381 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 2 de diciembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 127,25 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 127.25 euros De 20:00 a 21:00 123.82 euros De 21:00 a 22:00 113.16 euros De 18:00 a 19:00 109.63 euros De 22:00 a 23:00 97.98 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 2 de diciembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 5:00 a 6:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 67,37 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 5:00 a 6:00 67.37 euros De 4:00 a 5:00 67.91 euros De 3:00 a 4:00 70.0 euros De 14:00 a 15:00 71.0 euros De 6:00 a 7:00 71.2 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 82.54 De 1:00 a 2:00 80.35 De 2:00 a 3:00 75.0 De 3:00 a 4:00 70.0 De 4:00 a 5:00 67.91 De 5:00 a 6:00 67.37 De 6:00 a 7:00 71.2 De 7:00 a 8:00 85.0 De 8:00 a 9:00 95.07 De 9:00 a 10:00 96.3 De 10:00 a 11:00 90.63 De 11:00 a 12:00 86.0 De 12:00 a 13:00 82.54 De 13:00 a 14:00 78.13 De 14:00 a 15:00 71.0 De 15:00 a 16:00 76.35 De 16:00 a 17:00 80.53 De 17:00 a 18:00 95.58 De 18:00 a 19:00 109.63 De 19:00 a 20:00 127.25 De 20:00 a 21:00 123.82 De 21:00 a 22:00 113.16 De 22:00 a 23:00 97.98 De 23:00 a 24:00 95.07

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y mermar la necesidad de encender lasluces.

Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

