El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del martes registró hasta los 12.659.663 MWh con respecto a los 12.548.328 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 152.08 euros el MWh, unos 172.07 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 8 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 230,01 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 8:00 a 9:00 230.01 euros De 0:00 a 1:00 227.5 euros De 21:00 a 22:00 220.0 euros De 22:00 a 23:00 208.6 euros De 1:00 a 2:00 206.0 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 8 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 33,62 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 33.62 euros De 15:00 a 16:00 39.1 euros De 13:00 a 14:00 40.47 euros De 14:00 a 15:00 52.86 euros De 17:00 a 18:00 72.76 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 227.5 De 1:00 a 2:00 206.0 De 2:00 a 3:00 201.46 De 3:00 a 4:00 201.46 De 4:00 a 5:00 199.88 De 5:00 a 6:00 195.37 De 6:00 a 7:00 188.04 De 7:00 a 8:00 205.0 De 8:00 a 9:00 230.01 De 9:00 a 10:00 199.88 De 10:00 a 11:00 135.0 De 11:00 a 12:00 94.45 De 12:00 a 13:00 72.97 De 13:00 a 14:00 40.47 De 14:00 a 15:00 52.86 De 15:00 a 16:00 39.1 De 16:00 a 17:00 33.62 De 17:00 a 18:00 72.76 De 18:00 a 19:00 100.0 De 19:00 a 20:00 147.51 De 20:00 a 21:00 190.0 De 21:00 a 22:00 220.0 De 22:00 a 23:00 208.6 De 23:00 a 24:00 187.94

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.

Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.

Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.

Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.

Contenido generado por inteligencia artificial.