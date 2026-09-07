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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del martes registró hasta los 12.659.663 MWh con respecto a los 12.548.328 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 152.08 euros el MWh, unos 172.07 euros más que ayer.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 8 de septiembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 230,01 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 8:00 a 9:00
|230.01 euros
|De 0:00 a 1:00
|227.5 euros
|De 21:00 a 22:00
|220.0 euros
|De 22:00 a 23:00
|208.6 euros
|De 1:00 a 2:00
|206.0 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 8 de septiembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 33,62 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|33.62 euros
|De 15:00 a 16:00
|39.1 euros
|De 13:00 a 14:00
|40.47 euros
|De 14:00 a 15:00
|52.86 euros
|De 17:00 a 18:00
|72.76 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|227.5
|De 1:00 a 2:00
|206.0
|De 2:00 a 3:00
|201.46
|De 3:00 a 4:00
|201.46
|De 4:00 a 5:00
|199.88
|De 5:00 a 6:00
|195.37
|De 6:00 a 7:00
|188.04
|De 7:00 a 8:00
|205.0
|De 8:00 a 9:00
|230.01
|De 9:00 a 10:00
|199.88
|De 10:00 a 11:00
|135.0
|De 11:00 a 12:00
|94.45
|De 12:00 a 13:00
|72.97
|De 13:00 a 14:00
|40.47
|De 14:00 a 15:00
|52.86
|De 15:00 a 16:00
|39.1
|De 16:00 a 17:00
|33.62
|De 17:00 a 18:00
|72.76
|De 18:00 a 19:00
|100.0
|De 19:00 a 20:00
|147.51
|De 20:00 a 21:00
|190.0
|De 21:00 a 22:00
|220.0
|De 22:00 a 23:00
|208.6
|De 23:00 a 24:00
|187.94
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.
Contenido generado por inteligencia artificial.