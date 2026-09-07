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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del martes registró hasta los 12.659.663 MWh con respecto a los 12.548.328 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 152.08 euros el MWh, unos 172.07 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 8 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 230,01 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 8:00 a 9:00 230.01 euros 
De 0:00 a 1:00  227.5 euros 
De 21:00 a 22:00  220.0 euros 
De 22:00 a 23:00 208.6 euros 
De 1:00 a 2:00 206.0 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 8 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 33,62 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 16:00 a 17:00 33.62 euros 
De 15:00 a 16:00  39.1 euros 
De 13:00 a 14:00  40.47 euros 
De 14:00 a 15:00  52.86 euros 
De 17:00 a 18:00  72.76 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00227.5
De 1:00 a 2:00206.0
De 2:00 a 3:00201.46
De 3:00 a 4:00201.46
De 4:00 a 5:00199.88
De 5:00 a 6:00195.37
De 6:00 a 7:00188.04
De 7:00 a 8:00205.0
De 8:00 a 9:00230.01
De 9:00 a 10:00199.88
De 10:00 a 11:00135.0
De 11:00 a 12:0094.45
De 12:00 a 13:0072.97
De 13:00 a 14:0040.47
De 14:00 a 15:0052.86
De 15:00 a 16:0039.1
De 16:00 a 17:0033.62
De 17:00 a 18:0072.76
De 18:00 a 19:00100.0
De 19:00 a 20:00147.51
De 20:00 a 21:00190.0
De 21:00 a 22:00220.0
De 22:00 a 23:00208.6
De 23:00 a 24:00187.94
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.

Contenido generado por inteligencia artificial.