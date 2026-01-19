En esta noticia
El precio medio de la luz para el martes, 20 de enero de 2026 en España será de 102.14 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.135 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 20 de enero?
Para el martes, 20 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 127,61 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 18:00 a 19:00
|127.61 euros
|De 19:00 a 20:00
|127.6 euros
|De 20:00 a 21:00
|127.45 euros
|De 8:00 a 9:00
|125.32 euros
|De 21:00 a 22:00
|115.96 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 20 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 83,83 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|83.83 euros
|De 13:00 a 14:00
|85.98 euros
|De 14:00 a 15:00
|86.01 euros
|De 3:00 a 4:00
|86.27 euros
|De 15:00 a 16:00
|87.02 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|103.8
|De 1:00 a 2:00
|98.13
|De 2:00 a 3:00
|90.31
|De 3:00 a 4:00
|86.27
|De 4:00 a 5:00
|83.83
|De 5:00 a 6:00
|87.52
|De 6:00 a 7:00
|99.95
|De 7:00 a 8:00
|115.09
|De 8:00 a 9:00
|125.32
|De 9:00 a 10:00
|112.77
|De 10:00 a 11:00
|97.08
|De 11:00 a 12:00
|92.04
|De 12:00 a 13:00
|91.46
|De 13:00 a 14:00
|85.98
|De 14:00 a 15:00
|86.01
|De 15:00 a 16:00
|87.02
|De 16:00 a 17:00
|94.78
|De 17:00 a 18:00
|113.99
|De 18:00 a 19:00
|127.61
|De 19:00 a 20:00
|127.6
|De 20:00 a 21:00
|127.45
|De 21:00 a 22:00
|115.96
|De 22:00 a 23:00
|107.5
|De 23:00 a 24:00
|93.99
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 2,3%, lo que supone -177,3 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 45,55% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 11,37%
- Nuclear: 24,37%
- Ciclo combinado: 22,91%
- Solar fotovoltaica: 16,71 %
- Congeneración: 7,17%
- Hidráulica: 15,43%
- Carbón: 0%
- Térmica renovable: 1,74%
- Solar térmica: 0,3 %
- Fuel y gas: 0%