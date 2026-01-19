El precio medio de la luz para el martes, 20 de enero de 2026 en España será de 102.14 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.135 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 20 de enero?

Para el martes, 20 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 127,61 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 127.61 euros De 19:00 a 20:00 127.6 euros De 20:00 a 21:00 127.45 euros De 8:00 a 9:00 125.32 euros De 21:00 a 22:00 115.96 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 20 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 83,83 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 83.83 euros De 13:00 a 14:00 85.98 euros De 14:00 a 15:00 86.01 euros De 3:00 a 4:00 86.27 euros De 15:00 a 16:00 87.02 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 103.8 De 1:00 a 2:00 98.13 De 2:00 a 3:00 90.31 De 3:00 a 4:00 86.27 De 4:00 a 5:00 83.83 De 5:00 a 6:00 87.52 De 6:00 a 7:00 99.95 De 7:00 a 8:00 115.09 De 8:00 a 9:00 125.32 De 9:00 a 10:00 112.77 De 10:00 a 11:00 97.08 De 11:00 a 12:00 92.04 De 12:00 a 13:00 91.46 De 13:00 a 14:00 85.98 De 14:00 a 15:00 86.01 De 15:00 a 16:00 87.02 De 16:00 a 17:00 94.78 De 17:00 a 18:00 113.99 De 18:00 a 19:00 127.61 De 19:00 a 20:00 127.6 De 20:00 a 21:00 127.45 De 21:00 a 22:00 115.96 De 22:00 a 23:00 107.5 De 23:00 a 24:00 93.99

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 2,3%, lo que supone -177,3 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 45,55% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: