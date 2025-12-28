En esta noticia
La demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 10.859.199 MWh con respecto a los 11.318.694 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 79.23 euros a 107.52 euros el MWh.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 29 de diciembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 165,5 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|165.5 euros
|De 20:00 a 21:00
|155.0 euros
|De 22:00 a 23:00
|133.51 euros
|De 9:00 a 10:00
|126.59 euros
|De 8:00 a 9:00
|123.03 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 29 de diciembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 87,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|87.5 euros
|De 5:00 a 6:00
|87.5 euros
|De 3:00 a 4:00
|89.61 euros
|De 13:00 a 14:00
|90.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|90.38 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|103.06
|De 1:00 a 2:00
|95.37
|De 2:00 a 3:00
|91.23
|De 3:00 a 4:00
|89.61
|De 4:00 a 5:00
|87.5
|De 5:00 a 6:00
|87.5
|De 6:00 a 7:00
|97.54
|De 7:00 a 8:00
|110.48
|De 8:00 a 9:00
|123.03
|De 9:00 a 10:00
|126.59
|De 10:00 a 11:00
|109.47
|De 11:00 a 12:00
|98.5
|De 12:00 a 13:00
|91.92
|De 13:00 a 14:00
|90.0
|De 14:00 a 15:00
|90.38
|De 15:00 a 16:00
|91.29
|De 16:00 a 17:00
|96.73
|De 17:00 a 18:00
|104.5
|De 18:00 a 19:00
|116.08
|De 19:00 a 20:00
|120.0
|De 20:00 a 21:00
|155.0
|De 21:00 a 22:00
|165.5
|De 22:00 a 23:00
|133.51
|De 23:00 a 24:00
|105.7
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando el interruptor en las estancias cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa no solo ahorrarás electricidad, también agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.