La demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 10.859.199 MWh con respecto a los 11.318.694 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 79.23 euros a 107.52 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 29 de diciembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 165,5 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 165.5 euros De 20:00 a 21:00 155.0 euros De 22:00 a 23:00 133.51 euros De 9:00 a 10:00 126.59 euros De 8:00 a 9:00 123.03 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 29 de diciembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 87,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 87.5 euros De 5:00 a 6:00 87.5 euros De 3:00 a 4:00 89.61 euros De 13:00 a 14:00 90.0 euros De 14:00 a 15:00 90.38 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 103.06 De 1:00 a 2:00 95.37 De 2:00 a 3:00 91.23 De 3:00 a 4:00 89.61 De 4:00 a 5:00 87.5 De 5:00 a 6:00 87.5 De 6:00 a 7:00 97.54 De 7:00 a 8:00 110.48 De 8:00 a 9:00 123.03 De 9:00 a 10:00 126.59 De 10:00 a 11:00 109.47 De 11:00 a 12:00 98.5 De 12:00 a 13:00 91.92 De 13:00 a 14:00 90.0 De 14:00 a 15:00 90.38 De 15:00 a 16:00 91.29 De 16:00 a 17:00 96.73 De 17:00 a 18:00 104.5 De 18:00 a 19:00 116.08 De 19:00 a 20:00 120.0 De 20:00 a 21:00 155.0 De 21:00 a 22:00 165.5 De 22:00 a 23:00 133.51 De 23:00 a 24:00 105.7

