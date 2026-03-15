El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes registró hasta los 10.834.397 MWh con respecto a los 12.057.953 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 38.07 euros el MWh, unos 6.69 euros menos que en el día anterior de la semana. Para el lunes, 16 de marzo de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 189,73 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -1,74 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: