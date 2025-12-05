Vuelve a subir el precio de la vivienda: el mayor salto en 18 años dispara la tensión en el mercado.

El precio de la vivienda subió un 12,8% interanual en el tercer trimestre de este ejercicio, tras haber repuntado un 12,7% en el trimestre previo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

De esta forma, el alza de precios registrado entre julio y septiembre vuelve a representar el mayor aumento en más de 18 años -desde el primer trimestre de 2007-, después de que en el trimestre anterior el repunte del 12,7% ya representara la mayor subida en dicho periodo. De esta forma, el precio de la vivienda encadena 42 trimestres al alza.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 13,4% entre julio y septiembre, lo que representa su mayor aumento desde el inicio de la serie histórica del INE. Por su parte, el precio de la vivienda nueva lo hizo un 9,7%, lo que supone que se desacelera 2,4 puntos respecto al trimestre anterior, su tasa más baja desde el cuatro trimestre de 2023.

El alza de precios registrado entre julio y septiembre vuelve a representar el mayor aumento en más de 18 años. Fuente: narrativas-spin-es

La vivienda sube un 2,9% frente al trimestre anterior

Con respecto al trimestre anterior, el segundo de 2025, los precios de la vivienda aumentaron un 2,9% teniendo en cuenta tanto la nueva, como la de segunda mano. Si se desglosa por tipo de vivienda, los precios de segunda mano crecieron un 3,3% respecto al trimestre anterior.

Por su parte, los precios de la vivienda nueva se incrementaron un 0,6% frente a los tres meses previos.

Los precios de la vivienda por comunidades

Los precios de la vivienda subieron en todas las comunidades y ciudades autónomas en el tercer trimestre. Las mayores alzas se registraron en Murcia, con un repunte del 15%; y en Aragón, del 14,6%.

Por encima de la media también se situaron Ceuta (14,5%), Melilla (14,5%), Castilla y León (14,4%), Madrid (14,2%), La Rioja (14,1%), Asturias (13,5%), Galicia (13,4%) y la Comunidad Valenciana (13,2%).

Las menores subidas fueron en Navarra, donde los precios crecieron un 10,9%; y en Cataluña, con un 11,3%.

Por su parte, en Baleares la revalorización fue del 12,8%, en Cantabria del 12,6%, en Extremadura del 12,5%, en Andalucía del 12,4%, en Canarias del 12,2%, en Castilla-La Mancha del 11,6% y en el País Vasco del 11,6%.

Estos datos se conocen después de que ayer se publicara que en octubre la compraventa de vivienda cayó un 3,6% en comparación interanual, con 67.600 operaciones, con lo que retomó la contracción iniciada en agosto, cuando las compraventas se redujeron por primera vez desde junio de 2024, tendencia rota en septiembre con un incremento del 2,7%.

Oferta limitada de vivienda

Desde el portal inmobiliario Fotocasa, su directora de estudios, María Matos, explica que “el fuerte ritmo de encarecimiento de la vivienda responde a la combinación de una demanda sólida que no deja de crecer, unas condiciones hipotecarias más favorables y una oferta muy limitada”.

Asimismo, señala que el “problema” radica en la limitada oferta de viviendas disponibles, dado que el sector inmobiliario produce unas 100.000 unidades nuevas pero se necesitan más de 200.000 viviendas para satisfacer la creación de nuevos hogares, por lo que esta brecha entre oferta y demanda sigue aumentando y genera una fuerte tensión en los precios.

Vuelve a subir el precio de la vivienda: el mayor salto en 18 años dispara la tensión en el mercado. Fuente: narrativas-spin-es

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, advierte de que comienzan a registrarse listas de espera en las ciudades periféricas para comprar vivienda, debido a la escasez de oferta y la presión de los precios en las principales capitales de provincia, que continúan en niveles superiores a los que las rentas medias y medias-altas pueden asumir.

Mientras que desde pisos.com, su director de estudios, Ferran Font, señala que la situación actual “difícilmente cambiará a corto plazo ya que ninguno de los factores que la determinan parece que vaya a sufrir ningún cambio relevante”.

Fuente: EFE