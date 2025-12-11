El Gobierno lo hace oficial: a partir de ahora, los mayores de 50 años tienen acceso a dos ayudas a la vez si cumplen estos requisitos.

El sistema de ayudas sociales en España continúa ajustándose para ofrecer apoyo a quienes atraviesan dificultades económicas. En esta línea, el Gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas destinadas a un colectivo que históricamente quedó en un limbo administrativo: las personas mayores de 50 años.

Aunque buena parte de los programas sociales se dirige a jóvenes, familias con hijos o población jubilada, las autoridades reconocen ahora la necesidad de ampliar la cobertura a quienes todavía no cumplen la edad de retiro, pero tampoco encajan en otros perfiles de asistencia.

Pagos y condiciones que permiten compatibilizar ayudas

Según lo establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las personas mayores de 52 años que hayan agotado el paro y estén en situación de desempleo total o parcial pueden solicitar el subsidio por desempleo.

Esta prestación, dirigida a quienes figuran como demandantes de empleo en la Seguridad Social, tiene asignada para 2025 una cuantía mensual de 480 euros, equivalentes al 80% del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), cuyo valor se sitúa este año en 600 euros.

El acceso a esta ayuda exige el cumplimiento de ciertas condiciones, como no superar determinados umbrales de renta o carecer de ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional.

Este subsidio se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, lo que lo convierte en una medida especialmente relevante para quienes no logran reinsertarse en el mercado laboral.

El Gobierno permite sumar el Ingreso Mínimo Vital al subsidio por desempleo

Una de las novedades más destacadas es la compatibilidad entre el subsidio gestionado por el SEPE y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación administrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El IMV está destinado a personas o núcleos familiares con bajos recursos económicos, y su importe mínimo parte de los 658,59 euros mensuales, pudiendo superar los 1400 euros en función de la composición y situación económica de la unidad de convivencia.

El hecho de poder percibir ambas ayudas simultáneamente representa un alivio significativo para este grupo etario, especialmente en un contexto de dificultades para reincorporarse al empleo o acceder a una pensión contributiva.

El objetivo, según lo expresado por el Ejecutivo, es garantizar una red de protección más sólida para quienes se encuentran en una etapa vital compleja desde el punto de vista económico y laboral.