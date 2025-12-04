El SEPE pagará 570 euros a desempleados con cotización insuficiente: estos son los trámites necesarios.

El SEPE mantiene en 2025 la reforma del nivel asistencial aprobada a finales de 2024. Gracias a estos cambios, las personas que pierden su empleo y no llegan a los 360 días cotizados pueden acceder a un subsidio por cotización insuficiente con una cuantía inicial de 570 euros al mes, el 95% del IPREM vigente. Es una ayuda pensada para quienes han trabajado poco tiempo y se quedan sin ingresos al no poder cobrar el paro contributivo.

Después de ese primer tramo, la prestación baja a 540 euros (90% del IPREM) y más adelante a 480 euros (80%). Este escalón de importes forma parte del nuevo diseño del nivel asistencial, que busca reforzar la protección de quienes tienen carreras laborales cortas, contratos temporales o empleos muy intermitentes.

Subsidio de 570 euros del SEPE: cómo funciona esta ayuda por cotización insuficiente

La ayuda de 570 euros mensuales es el punto de partida del subsidio por cotización insuficiente. No es una paga general para todas las personas desempleadas, sino una prestación dirigida a quienes han trabajado un periodo limitado y se encuentran en situación legal de desempleo. Para poder solicitarla, la persona debe haber cotizado entre 90 y 359 días.

La reforma fija tres tramos. Durante los primeros seis meses, se cobran 570 euros. Los seis siguientes, la cantidad pasa a 540 euros. Después, se abonan 480 euros mientras se mantengan los requisitos. Sin embargo, esto no significa que todas las personas vayan a recorrer los tres tramos. La duración real depende de los días cotizados y de si hay o no cargas familiares, por lo que muchas personas solo reciben el subsidio durante unos meses.

En la práctica, la duración se ajusta así:

Con cargas familiares :

Entre 90 y 149 días cotizados → 3 meses de subsidio. Entre 150 y 179 días cotizados → 4 meses . A partir de 180 días cotizados → 5 meses .

Sin cargas familiares :

Mínimo 180 días cotizados → 6 meses de subsidio.



Por eso, aunque el esquema del SEPE contempla los tramos de 570, 540 y 480 euros, solo quienes cumplen ciertas condiciones y acumulan más cotización pueden acercarse a las cuantías más altas en el tiempo.

Requisitos para cobrar los 570 euros: quién tiene derecho al subsidio

Para acceder a esta ayuda del SEPE, no basta con estar en paro. El primer requisito es encontrarse en situación legal de desempleo: haber perdido el trabajo de forma involuntaria y disponer del correspondiente certificado de empresa o documento equivalente. Además, la persona debe inscribirse como demandante de empleo y aceptar el compromiso de actividad, lo que implica acudir a las citaciones y participar en acciones de inserción laboral cuando se le convoque.

También es imprescindible cumplir la condición de cotización mínima. Si existen responsabilidades familiares, basta con haber cotizado al menos 90 días. Si no hay cargas familiares, se exigen 180 días. En cualquier caso, la suma total debe ser inferior a 360 días, ya que, a partir de esa cifra, se tendría derecho al paro contributivo en lugar del subsidio.

Otro punto clave es el límite de ingresos. La persona beneficiaria no puede superar el 75 % del salario mínimo interprofesional en cómputo mensual. En determinados supuestos, también se tienen en cuenta las rentas de la unidad familiar. Si se excede ese umbral, el subsidio se deniega o se extingue.

Trámites para pedir la ayuda de 570 euros y por qué es clave en 2025

El procedimiento tiene varios pasos, pero es sencillo si se siguen en orden. Primero, hay que inscribirse como demandante de empleo en el servicio autonómico correspondiente. Después, se debe presentar la solicitud del subsidio por cotización insuficiente ante el SEPE. Esto puede hacerse de forma presencial, con cita previa, o a través de la sede electrónica con certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

Junto con la solicitud, se presenta la documentación básica: DNI o NIE, certificado de empresa o documento que acredite la situación legal de desempleo, informe de vida laboral y justificantes de ingresos. Si existen cargas familiares, hay que adjuntar los documentos que lo acrediten (libro de familia, certificados de empadronamiento y de convivencia, entre otros). Una vez recibido el expediente, el SEPE revisa los requisitos y, si se cumplen, reconoce el derecho al subsidio y empieza a pagar la ayuda a partir del mes siguiente.

Este subsidio de 570 euros es especialmente importante en 2025 porque da cobertura a perfiles que antes quedaban desprotegidos: personas con contratos temporales encadenados, jornadas parciales o empleos de corta duración que no llegaban al mínimo para cobrar el paro.

La ayuda no sustituye a la prestación contributiva, pero actúa como un colchón económico durante unos meses, mientras la persona busca trabajo o participa en acciones de formación. En un mercado laboral marcado por la temporalidad, esta prestación se convierte en una pieza central del sistema de protección social.