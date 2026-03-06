El PIB de la eurozona creció un 1,4% en 2025, según los últimos datos publicados por Eurostat. La cifra supone una revisión a la baja respecto al cálculo inicial, aunque mantiene una aceleración respecto a los años anteriores. La oficina estadística de la Unión Europea explicó que el cambio responde principalmente a la actualización del comportamiento de la economía irlandesa durante el último trimestre del año pasado. Este ajuste terminó afectando al cálculo agregado del PIB de la eurozona. A pesar de esta corrección, el crecimiento económico del bloque monetario muestra una evolución más favorable que en ejercicios recientes, cuando la recuperación posterior a la pandemia comenzó a perder fuerza. Según los datos difundidos por la oficina comunitaria de estadística, “el producto interior bruto (PIB) de la eurozona se expandió un 1,4 % en 2025, cinco décimas más que en el ejercicio anterior pero una menos de lo calculado previamente”. La revisión del PIB de la eurozona se debe a la actualización del comportamiento de la economía de Irlanda durante el último trimestre del año. Ese ajuste modificó las cifras que se habían publicado inicialmente. En concreto, “el PIB irlandés cayó un 3,8% entre octubre y diciembre, frente a la disminución del 0,6% que se calculó con anterioridad”, lo que redujo el resultado final del crecimiento económico del bloque. Este cambio también impactó en la evolución del último trimestre del año para el conjunto de la zona euro. La revisión estadística también afectó a los datos trimestrales. En el cuarto trimestre del año se esperaba inicialmente un crecimiento algo mayor. Según Eurostat, “este cambio también provoca una menor expansión del PIB de la eurozona en el cuarto trimestre de 2025, en el que se estimaba un incremento del 0,3% que ahora se convierte en un aumento del 0,2%, una décima menor”. Aun con esta corrección, el crecimiento económico anual fue superior al registrado en los ejercicios anteriores. El PIB de la eurozona había aumentado un 0,9% en 2024 y un 0,4% en 2023. Este ritmo de expansión refleja una recuperación moderada de la economía europea tras los años más duros del impacto económico posterior a la pandemia. En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento económico fue ligeramente superior al de la zona euro durante 2025. Según los datos oficiales, “en el conjunto de la UE, el PIB se expandió un 1,5% en 2025, un porcentaje que es también una décima inferior a lo previsto inicialmente por Eurostat”, aunque esta cifra sigue siendo superior a la de años anteriores. Entre las grandes economías del bloque, España destacó en el último trimestre del año. “España fue el que más crecimiento registró en el último trimestre de 2025 entre las grandes economías del bloque, con un incremento del 0,8%”. Ese avance fue superior al 0,3% observado en Alemania e Italia y al 0,2 % registrado en Francia, lo que situó a la economía española entre las más dinámicas en ese periodo. El análisis detallado de Eurostat muestra diferencias significativas entre los distintos países de la Unión Europea. Malta lideró el crecimiento con un aumento del 2,1%, seguida por Lituania (1,7%), Croacia y Chipre (1,4%) y Polonia (1%). También destacaron Portugal (0,9%) y España, Grecia y Bulgaria (0,8%). Por el contrario, algunos países registraron cifras más débiles o incluso caídas en el último tramo del año. Entre ellos aparecen Estonia y Luxemburgo (-0,1%), Rumanía (-1,9%) e Irlanda (-3,8%). Estas diferencias reflejan la diversidad del comportamiento económico dentro del bloque europeo, incluso en un contexto general de crecimiento moderado del PIB de la eurozona. En perspectiva histórica, las cifras actuales quedan lejos de los fuertes avances registrados tras la pandemia, cuando las economías europeas experimentaron una recuperación mucho más intensa con tasas del 6,4% en 2021 y alrededor del 3,6% en 2022.