Las fuerzas armadas con más presupuesto militar del mundo: España entró en el top 15 y hace historia

El proyecto, denominado Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA), se desarrollará en el Aeropuerto de Teruel gracias a un protocolo firmado entre el Ministerio de Defensa y el Consorcio del Aeropuerto. La iniciativa busca dotar a las Fuerzas Armadas de un espacio especializado para la preparación de las unidades encargadas del transporte de tropas, material y suministros, así como del apoyo a despliegues nacionales e internacionales.

La primera fase ocupará una parcela de ocho hectáreas cedida por el Aeropuerto de Teruel durante un periodo de 25 años. El Ministerio abonará un canon anual por el uso de los terrenos mientras avanza la construcción de unas instalaciones que incorporarán tecnología moderna y espacios adaptados a las nuevas necesidades operativas del Ejército del Aire y del Espacio.

¿Qué funciones tendrá el nuevo centro militar de Teruel?

El CIEMA se convertirá en una infraestructura estratégica para el entrenamiento de pilotos y de las unidades dedicadas al transporte aéreo militar. Además de las prácticas de vuelo, permitirá desarrollar ejercicios de logística, despliegue de personal y coordinación de operaciones en escenarios similares a los que afrontan las Fuerzas Armadas durante misiones reales.

El centro también estará preparado para realizar maniobras conjuntas con países aliados, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad de España dentro de la OTAN y de otras operaciones europeas de defensa. Según explicó la Secretaría de Estado de Defensa, la instalación reforzará una capacidad considerada estratégica para la movilidad aérea militar.

Asimismo, el diseño contempla instalaciones flexibles que facilitarán la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de entrenamiento adaptados a las futuras necesidades operativas del Ejército del Aire y del Espacio.

¿Qué impacto tendrá la inversión en Teruel?

La inversión prevista ronda los 42 millones de euros y forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las capacidades militares al mismo tiempo que impulsa el desarrollo económico e industrial de Aragón. Las autoridades consideran que el proyecto favorecerá la creación de empleo cualificado y atraerá nuevas actividades vinculadas al sector aeroespacial.

Ministerio de Defensa

El Aeropuerto de Teruel ya se ha consolidado como uno de los principales polos aeronáuticos de España gracias a sus actividades de mantenimiento, almacenamiento y reciclaje de aeronaves. Con la llegada del CIEMA, el complejo ampliará su papel dentro del ámbito de la defensa y la formación militar, al incorporar un centro especializado para el adiestramiento de pilotos y personal de apoyo aéreo.

Las administraciones implicadas sostienen que esta nueva infraestructura fortalecerá la posición de Teruel como enclave estratégico para la aviación española y para futuros programas de cooperación con aliados europeos.