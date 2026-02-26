La condena por apropiación indebida en Mallorca ya es firme. La Audiencia Provincial ha impuesto dos años de prisión a una administradora de empresa que reconoció haberse quedado con parte del dinero obtenido en la venta de una vivienda al delantero del FC Barcelona. La condena por apropiación indebida se produce tras un acuerdo de conformidad alcanzado durante el juicio celebrado en Palma. La acusada admitió los hechos antes de que comenzara la vista. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a una pena de dos años de prisión por delitos de apropiación indebida y administración desleal a una mujer que ha reconocido que se quedó con tres millones de euros en la operación de venta de una villa en Mallorca al jugador del F.C. Barcelona Robert Lewandowski. La mujer, que era administradora única de una empresa y poseía el 25% de las participaciones sociales, formalizó la compraventa de una vivienda ubicada en la urbanización Nova Santa Ponsa, en el municipio de Calvià. El delantero polaco, a través de su esposa, emitió un cheque a favor de la compañía por un importe de 3,51 millones de euros. El dinero fue ingresado en una cuenta corriente que la acusada había abierto a nombre de la sociedad unos días antes. Durante las semanas posteriores realizó múltiples movimientos bancarios para, sin justificación alguna, traspasar 3,1 millones de euros a su cuenta personal. Según los hechos recogidos, la procesada abrió una cuenta a nombre de la sociedad en la que ingresó 3.515.666 euros procedentes de la venta del inmueble. Durante los meses siguientes fue realizando múltiples movimientos de dinero y terminó pasando parte de las cantidades obtenidas por la venta de la casa a sus cuentas personales. Cuando dejó de ser administradora, en la cuenta apenas quedaban 408.593 euros. Dos socios, que tenían el 50% de las participaciones, no tenían conocimiento de la cuenta bancaria ni dieron su consentimiento. La venta del inmueble se realizó sin conocimiento del resto de propietarios de la sociedad, quienes no fueron convocados a la perceptiva junta general de socios. La condena por apropiación indebida fija dos años de prisión, una multa de 1440 euros y el pago de 1.625.000 euros a los otros socios de la empresa perjudicada. El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena porque no supera los dos años de cárcel, la mujer no tiene antecedentes penales y con la condición de que no vuelva a cometer delitos y abone la responsabilidad civil. La sentencia es firme y las partes han avanzado en la sala de juicios que no recurrirán el fallo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Con esta resolución, la condena por apropiación indebida en Mallorca cierra el proceso judicial tras el reconocimiento expreso de los hechos por parte de la acusada.