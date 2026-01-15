Un abogado especialista en herencias advierte sobre un tipo de testamento muy común en España que puede generar una carga fiscal inesperada para los herederos.

La planificación de una herencia no se limita a decidir quién recibe qué. En España, el impacto fiscal de un testamento puede condicionar seriamente el valor real de los bienes heredados y provocar sorpresas desagradables para las familias.

A través de su cuenta de TikTok, el abogado y economista David Jiménez advierte sobre una figura concreta que se utiliza de forma masiva y cuyo efecto fiscal suele pasar desapercibido.

Según explica, no se trata de un testamento más caro en términos generales, sino de uno cuyo impacto tributario real solo se percibe cuando ya es demasiado tarde.

El abogado David Jiménez advierte que algunos testamentos habituales pueden implicar una doble tributación que muchos desconocen. YouTube

El testamento del uno para el otro y su impacto fiscal

¿Cuál es el testamento que más impuestos genera? La respuesta, según Jiménez, no es tan directa como parece. “No es que haya un testamento más caro en general, sino que básicamente hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”, afirma en el vídeo original.

El ejemplo más claro es el testamento del uno para el otro, una fórmula ampliamente utilizada en España, especialmente entre matrimonios. En este esquema, el cónyuge superviviente recibe el usufructo de los bienes, mientras que los hijos quedan como nudos propietarios. Durante años, esta fórmula se ha percibido como sencilla y protectora del cónyuge viudo.

El problema aparece en un momento clave. Jiménez lo explica de forma directa: “Cuando fallece el usufructuario, los herederos tienen que tributar por esa consolidación del dominio y esa consolidación, por la forma en la que tributa el impuesto de sucesiones, puede ser cara”. Es decir, la herencia no tributa una sola vez, sino que puede generar un segundo impacto fiscal cuando los herederos adquieren la plena propiedad.

Por qué la consolidación del dominio puede salir cara

La consolidación del dominio es el proceso por el cual el nudo propietario pasa a ser propietario pleno tras la extinción del usufructo. Desde el punto de vista jurídico es un trámite habitual, pero desde el punto de vista fiscal puede implicar un nuevo pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Según la normativa tributaria española, esta consolidación se considera un hecho imponible adicional en muchas comunidades autónomas. La Agencia Tributaria recoge que la tributación depende del valor del usufructo en el momento de su extinción y de la normativa autonómica aplicable.

Jiménez subraya que este impacto no es uniforme en todo el país. “En todas las comunidades autónomas no, pero en muchas comunidades autónomas sí”, aclara en su intervención. Esto significa que dos herencias idénticas pueden pagar impuestos muy distintos según el territorio donde se liquiden, una realidad que suele pasarse por alto al redactar el testamento.

Además, expertos en fiscalidad recuerdan que el impuesto es progresivo y que las bonificaciones autonómicas pueden variar de forma sustancial, como detallan análisis especializados sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España.

La falta de planificación fiscal y las sorpresas en las herencias

¿Por qué este problema sigue repitiéndose? Para Jiménez, la causa principal es la ausencia de planificación previa. “A veces tener testamentos muy habituales y sin pensar la planificación fiscal previa y el impacto que tendrá en la herencia puede generar problemas y sorpresas”, advierte .

El desconocimiento sobre cómo tributan figuras tan comunes como el usufructo provoca que muchas familias descubran el coste real de una herencia cuando ya están obligadas a liquidar el impuesto. En ese momento, las opciones para reducir la carga fiscal son muy limitadas.

Analizar el tipo de testamento y su impacto fiscal resulta clave para evitar sorpresas en el impuesto de sucesiones.

Desde el punto de vista legal, especialistas en herencias recomiendan analizar alternativas antes de otorgar testamento, teniendo en cuenta el patrimonio, la edad de los beneficiarios y la comunidad autónoma de residencia. Instituciones jurídicas recuerdan que una correcta planificación puede evitar duplicidades fiscales y mejorar la eficiencia en la transmisión del patrimonio.

Jiménez insiste en que no se trata de demonizar un tipo de testamento concreto, sino de entender sus consecuencias reales. Su mensaje apunta a un cambio de enfoque: no basta con firmar un testamento habitual, es imprescindible comprender cómo tributa cada decisión. Solo así es posible evitar que una herencia, pensada para proteger a la familia, termine convirtiéndose en una fuente de conflictos y gastos inesperados.