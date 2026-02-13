Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más. Este viernes, 13 de febrero de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,45 euros y el diésel ronda los 1,41 euros por litro. Esta diferencia del 0.04% en la gasolina y del 0.46% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 13 de febrero de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, que se utiliza principalmente en vehículos comerciales y de transporte, suele ser más eficiente en términos de consumo, aunque su uso ha disminuido en los últimos años debido a preocupaciones medioambientales. Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles como el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos están ganando popularidad gracias a la expansión de la infraestructura de carga y a incentivos gubernamentales. Estas alternativas buscan contribuir a la reducción de la huella de carbono y a la transición hacia un transporte más ecológico.