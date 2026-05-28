Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, jueves 28 de mayo? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Leo este jueves

Solo tienes dos caminos: seguir como estás o avanzar y transformarte. Si decides quedarte inmóvil, afrontarás las consecuencias y te arrepentirás muy pronto. Anticípate a lo que viene y construye tu porvenir sobre cimientos sólidos. Es un esfuerzo que debes emprender desde ya.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Hoy en el trabajo, Leo, tendrás que elegir entre la comodidad y el crecimiento. Si te quedas igual, podrían surgir retrasos y reproches que lamentes pronto.

Anticípate: organiza tus tareas, fija metas claras y pide apoyo para construir bases sólidas. El esfuerzo que hagas ahora te abrirá oportunidades inmediatas.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este jueves 28 de mayo?

Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos.

Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pexels). BichTran

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso.

Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Usa tu liderazgo natural para tomar una decisión valiente que te saque de la zona de confort. Anticípate: planifica el día con un objetivo claro y una acción concreta que fortalezca tus bases. Evita la inercia: aprende algo nuevo hoy y da un paso medible hacia tu evolución.