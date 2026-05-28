Hoy jueves 28 de mayo los astros prometen grandes sorpresas para algunos signos del zodiaco . Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna.

¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos.

La predicción del horóscopo para Escorpio este jueves

Solicitarás a tu pareja más comprensión y apoyo, porque sientes que a veces no termina de entender tu forma de ser serena y pausada. Su respuesta será favorable, aunque quizá con menos entusiasmo y pasión de lo que esperas. Deberás armarte de paciencia y actuar con estrategia.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Escorpio: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Escorpio, en el trabajo pedirás más comprensión y apoyo manteniendo tu calma. La respuesta será buena, aunque menos entusiasta de lo que esperas.

Da tiempo al tiempo y juega bien tus cartas. Con paciencia y estrategia, verás avances discretos hoy.

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio este jueves 28 de mayo?

Hoy, Escorpio, el amor se inclina a tu favor: una conversación honesta aclarará dudas y reavivará la conexión.

Tu mejor compatibilidad hoy es con Cáncer, signo de agua que comprende tu intensidad y aporta contención emocional.

La predicción de los astros para Escorpio (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Escorpio es intenso, leal y apasionado. Protege lo que ama y enfrenta la vida con determinación.

Posee magnetismo y gran intuición. Reservado y estratégico, observa en silencio antes de actuar.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso.

Consejos de hoy para Escorpio

Como Escorpio, pide con claridad el apoyo que necesitas sin perder tu calma. Acepta que hoy la respuesta puede ser menos apasionada y no lo tomes como desinterés. Da tiempo al tiempo y elige bien tus momentos para expresar lo que sientes.