La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este jueves, 23 de abril de 2026 es de 21,4 euros y documentan un total de 86.315 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,8%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también podría reflejar un intento de consolidación en el precio. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 47.38%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 29.82%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol tiene una presencia global, operando en más de 30 países. La compañía se ha comprometido a la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías renovables y reduciendo su huella de carbono.