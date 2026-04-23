La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este jueves, 23 de abril de 2026 es de 3,21 euros y fijan un total de 488.405 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,4%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia negativa, con un predominio de descensos. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días se registraron caídas, lo que sugiere una presión a la baja en el valor de la acción. La estabilidad fue escasa, lo que indica una falta de confianza en el mercado. En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 27.22%, lo que es menor que la volatilidad anual del 31.03%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor previsibilidad en sus movimientos financieros. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también cuenta con operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países. Su compromiso con la innovación y la digitalización ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.